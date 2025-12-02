Bursa Tahinli Pidesi Siyah Tahinle Yenilendi

Bursa tahinli pidesi, siyah tahinle farklı bir lezzete kavuştu

Bursa’da asırlık bir fırında kentin coğrafi işaret tescilli "Bursa tahinli pidesi", Güney Amerika’dan getirilen siyah susam tahiniyle yeni bir çeşide kavuştu ve büyük beğeni topladı.

Tescilli lezzetin kökeni ve tarihi fırın

TÜRKPATENT tarafından 2021 yılında coğrafi işaret tescili verilen Bursa tahinli pidesi, özellikle kahvaltılarda tercih edilen geleneksel tatların başında geliyor. Gerçek lezzeti arayanlar, tarihi ve taş fırınlarda, odun ateşinde pişirilen pideye özel ilgi gösteriyor.

Fırının işletmecisi Bülent Mertyürek, mekanın 1928 yılında Rum sahibinden İnanç ailesine geçtiğini, ancak fırının öncesinin de bulunduğunu belirterek, ocağının uzun yıllardır hiç sönmediğini aktardı. Asıl mesleğinin psikoloji olduğunu ve yüksek lisansının bulunduğunu söyleyen Mertyürek, "Tarihe mal olmuş bu fırında, coğrafi işarete sahip tahinli pide ve cevizli lokum gibi ürünleri üretmekten mutlu olduğumu" ifade etti.

Mertyürek, bölgede yıllar önce bir helvahane bulunduğunu, Osmanlı döneminde burada helva sohbetleri yapıldığını anlatarak, "Helva var, tahin ve hamur var; ortaya tahinli pide çıkıyor. Burası bir fırın değil; 100 yılı aşkın geleneği taşıyor, manevi kültür ve şehir kültürü var" dedi.

Peru’dan sofraya: Siyah susam tahini

Fırın, tahinli pideyi diğer yerlerden farklı yorumladıklarını belirterek, bu tescilli lezzeti siyah susam tahiniyle denemek istediklerini söyledi. Siyah susamın Güney Amerika’daki Peru, Hindistan ve Etiyopya’da üretildiğini aktaran Mertyürek, yaklaşık 8 bin 800 kilometreden getirdikleri siyah susamı işleyip tahin yaptıklarını anlattı.

Asırlık ocağında siyah tahin kullanarak pide ürettiklerini belirten Mertyürek, ilk başta görüntüsü nedeniyle çekimser kalanların tadına bakanların ürünü çok beğendiğini söyledi. "Diğer tahine göre daha hafif tadı var ve damakta farklı bir iz bırakıyor" dedi.

Siyah susamın şifa ve fayda iddiaları

Kabuğuyla çekildiği için kalsiyum, lif, magnezyum ve antioksidan bakımından normal tahine göre zengin olan siyah susam tahininin birçok ülkede şifa niyetiyle tüketildiğini belirten Mertyürek, Afrika'da "ölüm hariç her derde şifa" denildiğini, Çin inancında ise "siyah tahinden 100 gün yenirse şifa bulunur" gibi inanışların bulunduğunu aktardı. Dünyada en çok Japonların tükettiği, çorba ve salatalarda da kullanıldığını söyledi.

Mertyürek, siyah susam tahininin satışını yaptıklarını ve Türkiye’de henüz üretilmeyen siyah susam için deneme üretimlerine başladıklarını belirterek, bu sağlıklı ürünü yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Deneyenlerin yorumu ve besin değerleri

Safranbolu’dan gelen bir aile, internetten takip ettikleri tarihi fırını görmek ve ürünlerinden tatmak için geldiklerini, siyah tahinli pidenin tadını beğendiklerini ifade etti.

Siyah susam tahinin magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir, yüksek lif ve sağlıklı yağ içeriğiyle antioksidan bakımından zengin olduğu; düzenli kullanımda mide ağrısı ve gastrit gibi sorunlarla mücadelede destekleyici, B vitamini, fosfor ve çinko sayesinde hafıza güçlendirici ve beyin gelişimini destekleyici özelliklere sahip olduğu belirtildi. Ayrıca sağlıklı yağ içeriğiyle kalp-damar dostu olması ve saç, tırnak ile cilt sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.

