Bursa Yenişehir'de Şap Mağduru Üreticiler Destek Bekliyor

Yenişehir Marmaracık'ta hayvancılık büyük darbe aldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ortaya çıkan şap hastalığı, sönme eğilimine girse de üreticilerin yaşadığı zarar derin. Üreticiler, yaşanan kayıpların giderilmesi ve destek taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

Kırsal Marmaracık Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Aytaç Avşar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Şapın yaygın etkilerine dikkat çeken Avşar, "Şap sönmeye başladı ama ağır hasar bıraktı. Ölü doğumlar, buzağı ve atmaları, kilosuna ulaşmadan kesime giden hayvanlar, damızlık özelliğini yitirdiği için kesilen büyükbaşlar oldu." dedi.

Avşar, hayvanlarının gözlerinin önünde eridiğini anlatarak, "Ahırımda 10 hayvanım vardı 4 kaldı. Büyükbaş ve küçükbaştan zararım 1,5 milyon liraya ulaştı. Kırsalda hayvancılıkla geçimimizi sağlamaya çalışırken şap pandemisi yıktı geçti, herşeyi alt üst etti." diye konuştu.

Şapın etkilerinin sürdüğünü vurgulayan Avşar, "Halen topallyaan, süt vermeyen hayvanlar var. Annesiz kalan buzağılar, kuzularımız bulunuyor. Hayvanların tırnaklarındaki yaraları temizliyoruz, mineral ve vitamin takviyeleriyle elimizde kalanla devam etmeye çalışıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıp şap nedeniyle zarar gören biz üreticiler destek bekliyoruz. Et ve süt üreticileri ciddi zarar içindeler ve ayağa kalkmaları için desteğe ihtiyaçları var. Biz elimizdekilerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yalnız kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

