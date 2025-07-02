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Bursalı Yaban Mersini Üreticileri İhracat İçin Bir Araya Geldi

Bursa'da yaban mersini üreticileri, 20 tonluk hasadı Katar ve diğer ülkelerle paylaşmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 11:37
Bursalı Yaban Mersini Üreticileri İhracat İçin Bir Araya Geldi

Bursalı Yaban Mersini Üreticileri İhracat Hedefliyor

Bursa'nın 7 ilçesinde toplam 5 bin dekar alanda yaban mersini üreten 350 üretici, Uludağ Blueberry Derneği (ULUBERRYDER) çatısı altında bir araya gelerek ihracat hedeflerini belirliyor. Bu sezon hasat edilecek olan 20 ton yaban mersininin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hollanda'ya gönderilmesi planlanıyor.

Yaban Mersini Üretimi ve Çeşitleri

Uludağ Blueberry Derneği Başkanı Erkan Ateş, geleneksel topraklı ve topraksız hidroponik yöntemlerle üretim yaptıklarını belirterek, tüketicinin bu farklılıkları anlamasının önemine değindi. Ateş, "Hidroponik üretim dünya pazarında farklı bir boyuta geldi. Ancak, uluslararası standartlara göre toprakta üretilmiş meyveler daha sağlıklı kabul ediliyor," dedi.

Kadın Girişimcilerin Rolü

Üreticilerin yaklaşık %30'unu kadın girişimciler oluşturuyor. Ateş, kadın üreticilerin artışını ve yapılan tarımsal üretimdeki katkılarını öne çıkardı. Özellikle İnegöl Tuzla Mahallesi'nde 200'e yakın üreticinin bulunduğunu, bunlardan 40-50'sinin kadın olduğunu belirtti.

Pazar ve Tüketim Verileri

Ateş, yaban mersininin gastronomide ve pazar payında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "ABD'de yaban mersini festivalleri haftalarca sürüyor. Avrupa ve ABD'de kişi başı tüketim bir kilogramın üzerine çıkmışken, ülkemizde bu rakam bir gram bile değil," dedi.

Üretim ve Destek Talepleri

Üreticiler, hasat fiyatını kilogram başına 350 lira olarak belirlediklerini duyurdu. Yaban mersini üreticileri, desteklenmesi gereken toprakta üretim yapan çiftçilere vurgu yaparak, bunun büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Hülya Can ise İznik'te 600 dekar alanda yaban mersini ürettiğini ve bu yıl dondan zarar gördüklerini belirtti.

Son olarak, Sibel Polat, yaban mersini üretiminde kadınların rolünün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Bursa'da 7 ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda yaban mersini üretimi yapan ve Uludağ Blueberry...

Bursa'da 7 ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda yaban mersini üretimi yapan ve Uludağ Blueberry Derneğini (ULUBERRYDER) kurarak güçlerini birleştiren 350 üretici, bu sezon hasadın 20 tonunu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hollanda'ya ihraç etmeyi hedefliyor. ULUBERRYDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Bursa'da 7 ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda yaban mersini üretimi yapan ve Uludağ Blueberry...

Bursa'da 7 ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda yaban mersini üretimi yapan ve Uludağ Blueberry Derneğini (ULUBERRYDER) kurarak güçlerini birleştiren 350 üretici, bu sezon hasadın 20 tonunu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hollanda'ya ihraç etmeyi hedefliyor. ULUBERRYDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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