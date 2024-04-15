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Bütçedeki üç aylık açık 500 milyarı geçti: Mart ayındaki açık 209 milyar lira olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe verileri ile ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, bütçe Mart ayında 209 milyar lira açık verdi. İlk üç ay değerlendirildiğinde ise bütçe açığının 500 milyar lirayı aştığı görülüyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:21
Bütçedeki üç aylık açık 500 milyarı geçti: Mart ayındaki açık 209 milyar lira olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına dair bütçe uygulama verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mart ayında bütçe geliri geçen yılki Mart ayına göre yüzde 68.7 arttı ve 483 milyar 842 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise geçen yıla göre yüzde 107.4 oranında arttı ve 692 milyar 807 milyon liraya yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan bu verilere göre Mart ayında, merkezi yönetim bütçesinde yaklaşık 209 milyar liralık bir açık ortaya çıktı. Ocak ve Mart ayları için ise bütçe açığı 513 milyar 482 milyon TL olarak hesaplandı.

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