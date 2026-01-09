BUTEKOM Bursa'da Sanayi Dönüşümünü Hızlandırıyor

BUTEKOM Bursa sanayisinin dönüşümünde öncü rolünü sürdürüyor

BUTEKOM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında sanayi ile teknolojiyi bütüncül bir yaklaşımla buluşturarak Bursa ve Türkiye sanayisinin dönüşüm yolculuğunda kilit bir rol üstleniyor. Ar-Ge, test-analiz, prototipleme, ileri mühendislik ve ticarileşme süreçlerini tek çatı altında toplayan merkez, sahadan beslenen çözümler geliştiriyor.

Sektörel analizlerle şekillenen stratejik yol haritaları

2025 yılı itibarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı üretim disiplinlerini temsil eden 10 ayrı sektörde 400’ün üzerinde firma detaylı şekilde analiz edildi. Firmaların üretim kabiliyetleri, teknolojik olgunluk düzeyleri, ihracat potansiyelleri, rekabet güçleri ve proje yönetim yetkinlikleri değerlendirilerek her sektör için ihtiyaç odaklı gelişim ve dönüşüm yol haritaları oluşturuldu. Bu yol haritaları, sürdürülebilir büyüme ve katma değerli üretim hedefleriyle uyumlu somut yönlendirmeler sunuyor.

Mükemmeliyet merkezleriyle derinleşen uzmanlık

Merkez, teknik tekstil, kompozit malzemeler, ileri mühendislik, polimer ve kauçuk teknolojileri gibi alanlarda görev yapan mükemmeliyet merkezleriyle firmalara Ar-Ge, test, doğrulama ve prototipleme desteği veriyor. Bu çalışmalar; performans iyileştirme, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk ve yenilikçi ürün tasarımı konularında önemli katkı sağlıyor.

Kümelenme modelleriyle güçlenen iş birliği kültürü

BUTEKOM, sektörel iş birliğini artırmayı ve ortak kaynak kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan kümelenme modelleriyle Bursa sanayisinde önemli bir sinerji oluşturuyor. BUTEXCOMP - Bursa Teknik Tekstil ve Kompozit Malzeme Kümelenmesi, teknik tekstil ve kompozit alanlarında faaliyet gösteren 32 firmayı bir araya getiriyor. SETEK - Sürdürülebilir Ev Tekstili ve Teknik Tekstil Kümelenmesi ise 31 üye firma ve 7 destek kuruluşuyla sürdürülebilir üretim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Her iki kümelenme de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programı kapsamında destekleniyor.

Uluslararası projeler ve ileri mühendislik altyapısı

BUTEKOM, Euroclusters çağrısı kapsamında desteklenen FutureProof Textiles projesiyle tekstil sektöründeki KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü destekliyor; bu sayede BUTEXCOMP küme olarak Avrupa ölçeğinde görünürlük kazanıyor. BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında ise merkez bünyesinde ANSYS ve LS-DYNA gibi ileri mühendislik yazılımlarında uzmanlık geliştirildi. Uzay ve havacılık projelerinde BUTEKOM, hizmet sağlayıcı ve çözüm ortağı olarak kritik roller üstleniyor.

Güçlü laboratuvar ve prototipleme altyapısı

Merkezin çok disiplinli laboratuvarları; analitik, yanma, yaşlandırma, kondisyonlama ve yaş kimyasal laboratuvarları aracılığıyla tekstil, teknik tekstil, polimer, plastik, kompozit ve kauçuk numunelere yönelik kapsamlı test ve analiz hizmetleri sunuyor. Test altyapısı Radial Braiding, TFP, RTM, kür fırını, bant dokuma, filament sarma ve SLS 3D yazıcı gibi ileri üretim ve prototipleme sistemleriyle entegre çalışıyor; firmalara testten üretime kadar tüm süreçleri tek merkezden yürütme imkânı tanıyor.

Bilimsel üretimden ticarileşmeye

BUTEKOM, Bursa Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere akademik paydaşlarla yürüttüğü iş birlikleriyle bilimsel bilgi üretimini sanayi uygulamalarıyla entegre ediyor. Merkez bünyesinde üretilen 39 akademik yayın ve yapılan patent başvuruları, Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesine verilen önemi gösteriyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay: Sanayinin dönüşümünde BUTEKOM merkezde

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM’un sanayinin ihtiyaçlarına sahada çözüm üreten bütüncül bir yapı olduğunu vurguladı. Burkay, merkezden bugüne kadar bin 600’den fazla firmanın faydalandığını; merkezin yaklaşık 48 bin test ve 800’e yakın muayene işlemi gerçekleştirerek Ar-Ge, ürün doğrulama ve kalite geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Burkay ayrıca, "Bursa’mızın teknoloji geliştiren, yüksek katma değerli ürünler ortaya koyan ve küresel ölçekte rekabet edebilen sanayi merkezi kimliğini daha da geliştirmek istiyoruz" diyerek BUTEKOM'un vizyonuna ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin ülke kalkınmasına sağlayacağı katma değere dikkat çekti.

KÜRESEL REKABETİN GİDEREK TEKNOLOJİ, AR-GE VE YÜKSEK KATMA DEĞER EKSENİNDE ŞEKİLLENDİĞİ GÜNÜMÜZDE, SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEYEN YAPILAR STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ (BUTEKOM), SANAYİ İLE TEKNOLOJİYİ AYNI ZEMİNDE BULUŞTURAN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIYLA BURSA VE TÜRKİYE SANAYİSİNİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR.