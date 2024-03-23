Büyükşehir belediyesine personel alımı! Yüksek maaş ile başvurular internetten alınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, iş gücüne yeni katkılar sağlamak üzere 35 beden işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hem daimi hem de geçici süreli pozisyonlar için yapılan bu alım için başvurular, 20 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Başvuru süreci oldukça kolay; adaylardan herhangi bir belge talep edilmeyecek. Ancak, işe başlayacak adaylardan ilerleyen aşamalarda belge istenebileceği belirtildi. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve Denizli ilinde ikamet etmek bulunuyor.





Büyükşehir Belediyesi, başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için adaylara internet üzerinden CV gönderme imkanı sunuyor. Bu şekilde, iş arayanlar kolayca başvuru yapabilir ve işe alım sürecine katılabilirler.

Beden işçisi olarak görev almak isteyen adaylar için bu fırsat, iş hayatına atılmak veya mevcut kariyerlerine yeni bir yön vermek için önemli bir adım olabilir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu alımla hem istihdamı artırma hem de belediyenin hizmet kalitesini yükseltme hedefi olduğu belirtiliyor.