Büyütech: 'Mobilitenin Gözü' Olma Hedefiyle Küresel Atılıma Hazırlanıyor

Büyütech, TEKNOFEST sahnesinden küresel pazara göz dikti

Mücahit Enes Sevinç/Mehmet Selçuk Güçlü — Yapay zekâ destekli kamera tabanlı algılama teknolojileri geliştiren Büyütech, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te ürün ve hedeflerini paylaştı. Şirket, otomotivden savunma sanayisine, endüstriyel robotlardan insansız hava araçlarına kadar genişleyen bir yol haritası çiziyor.

Vizyon: Mobilitenin tüm kollarında 'göz' olmak

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO'su Ömer Orkun Düztaş, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada firmanın bütün "mobilite robotlarının gözü" olmayı hedeflediğini söyledi. Şirket, trafikte "sıfır hata, sıfır kaza ve sıfır ölüm" hedefiyle yola çıktıklarını ve bu amaçla "Vision Zero" anlayışını esas alan sistemler geliştirdiklerini vurguladı.

Otomotivde hızla yükseliş

Düztaş, Büyütech'in otomotiv sektörüne 2020'de adım attığını ve 2021'de ilk yatırımını aldığını belirterek, "2021'den bugüne kadar ekibimizi 10 kat, ciromuzu 40 kat büyüttük. Hatta bu yıl 80 kat büyütmüş olacağız ve büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz, küresel bir marka olmak." dedi.

Üretim kapasitesi ve iş ortaklıkları

Firma, Türkiye'nin ilk kamera teknolojileri üretim merkezini hayata geçirdiğini ve tesisin yıllık 800 bin-1 milyon bandında üretim kapasitesine ulaşma hedefi olduğunu; şu anda ise 300 binden fazla üretim gerçekleştirdiklerini açıkladı. Düztaş, "Türkiye'de Togg'un her aracında 5 kameramız var. Tofaş'ta üretime girdik, önümüzdeki yılın başında da Ford'da üretim yapacağız. Yakın zamanda Ford için geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama kameraları da Ford'un kamyonlarıyla bütün dünyada kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı hedefleri ve stratejik işbirlikleri

Düztaş, Büyütech'in yurt dışı adımlarında Türkiye içi ortaklıkların önemli bir basamak olduğuna dikkat çekti: "Bir girişimin 5 aşaması vardır. 'Yapabilecek misin?', 'Satabilecek misin?', 'Kendini yurt içinde ispatlayabilecek misin?' Biz bu ilk 3 aşamada kendimizi ispatladık. Artık yurt dışına satış ve kendini orada ispatlama kalıyor." Tofaş işbirliğinin Stellantis Global ile görüşmelere, Ford Otosan işbirliğinin ise Ford'un global araçlarına girme yoluna açtığını belirtti.

Savunma ve endüstri alanına genişleme

Düztaş, savunma sanayisine yönelik planlarını da paylaştı: "Savunma sanayisinde insansız hava araçları, kara araçları ve zırhlı platformlarda yer alacağız. Türkiye'deki en büyük drone üreticilerinden birinin, hem otonom helikopterinin hem de insansız hava araçlarının kamerasını üreteceğiz. Yakın zamanda Büyütech'in ürünlerini savunma sanayisi envanterinde de göreceğiz." Endüstri tarafında ise otonom çekiciler, AGV'ler ve mobil robotlarda yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

Mali hedefler ve yatırımcılar

Düztaş, geçen yıl 5,8 milyon avro ciroya ulaştıklarını, bu yılı ise 10 milyon avro'nun üzerinde kapatmayı öngördüklerini; gelecek yıl için 15-20 milyon avro bandını hedeflediklerini söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon dolar yatırım aldıklarını belirten Düztaş, yatırımcılar arasında Farplus, APY, Maxis, Cross, Ford Otosan ve T3 Vakfı olduğunu aktardı. T3 Vakfı yatırımıyla savunma sanayisine adım attıklarını ve şirketin kurduğu girişim sermayesi yatırım fonuyla bireysel yatırımcıların da ortak olabildiğini ekledi.

Gelecek: Yurt dışında üretim hatları ve küresel marka

Düztaş, yakın zamanda alınacak yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı ve yurt dışında üretim hatları kurmayı planladıklarını belirterek, "Büyütech'i global bir marka haline getireceğiz. Türkiye'de başlayan işbirlikleri, küresel pazara açılım için kritik. Yakın zamanda Büyütech'i bütün dünya yollarında göreceğiz." dedi.

