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Çanakkale'de 100 Bin Fidanla 'Enerji Ormanı' Kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de 100 bin fidan dikerek 'Enerji Ormanı' oluşturuyor. Çevre dostu projelerle ağaçlandırma devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:43
Çanakkale'de 100 Bin Fidanla 'Enerji Ormanı' Kuruluyor

Çanakkale'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Ağaçlandırma Hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de geçen yıl orman yangınında zarar gören alanlarda 100 bin fidan kullanarak bir 'enerji ormanı' oluşturmaya başladı. Bu fidanlar, 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı' adı altında toprakla buluşturuluyor.

Ağaçlandırma Çalışmaları Hızla İlerliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çevreyle uyumlu enerji ve maden politikası çerçevesinde önemli bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildiği duyuruldu. Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Üvecik köyü sınırlarında, yangın sonrası yeşertilecek yaklaşık 100 hektarlık alana fidan dikiliyor.

Fidan Dikim Töreni ve Katılımcılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, ağaç dikim törenine katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Demircan, işçilerle sohbet edip dikilen fidanlara can suyu verdi. Konuşmasında, yangından etkilenen bölgeye ağırlıklı olarak zeytin ve fıstık çamı türlerinde fidanlar dikildiğini belirten Demircan, 50 bin fidanın şu ana kadar toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Rehabilitasyon Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Demircan, madencilik faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 15 bin hektarlık alana 20 milyon fidan dikildiğini vurgulayarak, “Enerji sektörü ile birlikte 2028 yılına kadar 10 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz. 2019'dan bu yana yaklaşık 4,5 milyon fidan dikimi tamamlandı.” dedi.

Çevre Dostu Çalışmalar ve Katkılar

Demircan, Bakanlığın çalışmalarında “önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim” ilkesini benimsediğini belirterek, çevreyle uyumlu enerji üretiminin mümkün olduğunu gösterdiklerini ifade etti. İklim değişikliği ve su sıkıntılarının arttığı dönemde çevreyle uyumlu madencilik ve enerji yönetiminin Türkiye'nin temel yaklaşımı olduğuna dikkat çekti.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hasan Şahin, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören alanda 100 bin fidanı toprakla buluşturularak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı" oluşturuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, bu kapsamda düzenlenen ağaç dikim törenine katılarak sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Fidan dikim sürecine eşlik eden Demircan, işçilerle sohbet ederek bilgi aldı ve dikilen fidanlara can suyu verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale'de geçen yıl orman yangını nedeniyle zarar gören alanda 100 bin fidanı toprakla buluşturularak, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı" oluşturuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, bu kapsamda düzenlenen ağaç dikim törenine katılarak sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Fidan dikim sürecine eşlik eden Demircan, işçilerle sohbet ederek bilgi aldı ve dikilen fidanlara can suyu verdi.

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