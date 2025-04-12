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Çankırı'da Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji Tasarrufu Sağlanacak

Şabanözü Belediyesi, GES ile enerji giderlerini azaltarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:44
Çankırı'da Güneş Enerjisi Santrali ile Enerji Tasarrufu Sağlanacak

Çankırı'da Güneş Enerjisi Projesi Hayata Geçiyor

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, belediye bünyesindeki kapalı pazar yerinin üzerine kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES), ekonomiye yönelik önemli bir adım atıyor. Bu projeyle, enerji giderlerinde büyük bir tasarruf hedefleniyor.

6 Milyon Liralık Yatırım

Şabanözü Belediyesi, toplam 6 milyon lira yatırım ile 2 bin metrekare alanda 568 panelden oluşan 250 kilovat kapasiteli GES kurulumu gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde devreye alınması planlanan santral sayesinde, enerji giderlerinde aylık yaklaşık 200 bin lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Başkan Özcan: "Elektrik İhtiyacımız Tamamen Karşılanacak"

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GES Projesi ile belediyenin tüm birimlerinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Özcan, tesisin kurulumunun tamamlandığını belirterek, "Kurduğumuz 250 kilovatlık tesisimiz, tükettiğimiz enerjinin tamamını karşılayacak. Bu nedenle projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketine ciddi miktarda elektrik faturası ödüyoruz. Tesisimizin hizmete girmesiyle buradan sağlanacak enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacını tamamıyla karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES)...

Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ekonomiye katkı sağlayacak.

Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES)...

Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ekonomiye katkı sağlayacak.

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