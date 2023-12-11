Canlı yayında heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıkladı! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Canlı yayında heyecanlandıran asgari ücret açıklaması
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Ekonomist Emin Yılmaz, canlı yayında 2024 asgari ücret tahminlerini paylaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 asgari ücretini belirlemek üzere başladığı süreçte, Yılmaz, dolar bazında rekor kırılmasını beklediğini ifade etti. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve 2024 asgari ücretini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Yılmaz'ın tahminlerine göre, asgari ücret zam oranı yüzde 40 ile 50 arasında olacak. Ocak ayındaki artışla birlikte dolar bazında rekor bir artış öngören Yılmaz, asgari ücretin 2024 yılında 532 dolardan 565 dolara kadar çıkabileceğini ifade etti. Temmuz ayında 11.402 TL olan asgari ücretin, dolar kurunun 30 lira olması durumunda 14.484 TL'ye denk geleceğini belirten Yılmaz, kişisel tahmininin 16 bin ile 17 bin arasında olduğunu vurguladı.

2024 asgari ücret ne kadar olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere bugün toplandı. Komisyon başkanı Adnan Duran, toplantının açılış konuşmasında, "Bu yıl asgari ücret görüşmeleri, geçen yıllara göre daha zorlu geçecek. Enflasyonun yüksek seyretmesi, işçi ve işverenlerin beklentilerini farklılaştırdı." dedi.

Toplantıya işçi, işveren ve hükümet taraflarından temsilciler katıldı. TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi, geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artış olarak açıklandı. Talebe göre asgari ücret brüt olarak 17.500 TL olmalı. İşverenler ise enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle yüzde 10'luk bir zammın üst sınır olması gerektiğini savundu. Hükümet temsilcileri ise her iki tarafın taleplerini dinleyeceklerini, adil bir rakamı belirlemeye çalışacaklarını söyledi. Toplantı yarın devam edecek. Komisyonun asgari ücret kararını Cumartesi açıklaması bekleniyor.

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