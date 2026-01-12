AYTB Laboratuvarı'nda Mikrobiyoloji Analizleri Durduruldu — Tarım Bakanlığı Denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde eksiklik tespit edilen AYTB Laboratuvarı'nda mikrobiyoloji analizleri 3 ay süreyle durduruldu; yönetim tepki altında.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:17
Aydın Ticaret Borsası’nın iştiraki AYTB Laboratuvarında, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle mikrobiyoloji analizlerinin durdurulduğu öğrenildi. Olayı doğrulayan ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Aydın Ticaret Borsası yönetimi, bazı ihracatçıların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Denetim bulguları ve verilen süre

Laboratuvar, 2025 Eylül ayında Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında Bakanlık tarafından denetlendi. Denetimde pestisit, toksin, katkı-kalıntı, ağır metal, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analiz grupları incelendi ve bazı eksiklikler tespit edildi. Bu eksiklikler nedeniyle ihracata yönelik bazı analizlerin 3 ay süreyle durdurulduğu ve mikrobiyoloji biriminde tadilat yapılmasının istendiği belirtildi.

Tepkiler ve ceza iddiası

Başta incir olmak üzere Aydın ürünlerinin yoğun olduğu dönemde yaşanan aksaklık, kentte üretici ve ihracatçılarda kaygı yarattı. Bazı ihracatçılar mevcut yönetimi duyarsızlıkla suçlayarak kuruma yasa gereği 300 bin TL cezai işlem uygulandığını ileri sürdü. Ancak laboratuvar yetkilileri, söz konusu cezanın kendilerine henüz tebliğ edilmediğini ve yasal sürenin dolmasının ardından analizlere yeniden başlandığını belirtti.

Laboratuvarın geçmişi ve kapasitesi

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2002 yılında incir ihracatına yönelik tek birim olarak kurulan laboratuvar, zaman içinde kapasitesini artırarak 8 birimde hizmet verir hale gelmişti. Türkiye’nin ilk akredite laboratuvarlarından biri olan AYTB Gıda Laboratuvarında pestisit, mikotoksin, katkı-kalıntı, mikrobiyoloji, fiziksel ve kimyasal analizler başta olmak üzere yaklaşık 400 farklı analiz gerçekleştiriliyor ve ülke genelinde hizmet veriliyordu.

Son durum

Bakanlık tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için laboratuvara verilen 3 aylık sürenin işleyişi ve olası idari para cezalarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili resmi sonuç ve ceza bildirimlerinin beklenmeye devam edildiği bildirildi.

