Muğla Büyükşehir yatırımlarını Seydikemer'de toplu açılışla hizmete sunuyor

Muğla Büyükşehir yatırımlarını Seydikemer'de toplu açılışla hizmete alıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve yapım ile uygulama süreçleri tamamlanan yatırımlar, Seydikemer ilçesinde düzenlenecek toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje paketinde sosyal, tarımsal, çevresel ve enerji alanlarında gerçekleştirilen birçok tesis yer alıyor.

Toplu açılış kapsamındaki sosyal tesisler

Toplu açılışta öne çıkan yatırımlardan Seydikemer Gündüz Bakımevi, çocuklara güvenli ve nitelikli bir bakım ortamı sağlayarak ailelerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca Dalaman Kadın Yaşam ve Kısa Mola Merkezi, kadınlara sosyal destek, danışmanlık ve kısa süreli dinlenme imkânı sunacak. Kısa Mola Merkezi, engelli vatandaşların çeşitli etkinliklerle vakit geçirmesine ve ailelerine dinlenme imkânı tanımaya yönelik hizmet verecek.

Üreticiye destek ve kırsal kalkınma

Kırsal kalkınma kapsamında tamamlanan uygulamalar arasında süt soğutma tankı desteklemesi ve balık yemi desteklemesi bulunuyor. Bu destekler, hayvansal üretimde ürün kalitesinin korunmasına, ekonomik kayıpların önlenmesine ve su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 175 üreticiye 18 bin 525 adet ceviz ve zeytin fidanı dağıtılarak uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre ve enerji odaklı projeler

Çevre ve sürdürülebilirlik yatırımları arasında Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Güneş Enerjisi Santrali (GES) yer alıyor. Bu tesis, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırarak belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu, atıkların daha düzenli ve etkin taşınmasını sağlayarak bölgedeki çevre yönetimi altyapısını güçlendiriyor.

Gündüz bakımevi sayısında artış

Ula ilçesinde düzenlenecek Ula Emin Eller Gündüz Bakımevi Temel Atma Töreni ile ilçeye yeni bir çocuk bakım ve eğitim tesisi kazandırılacak. Bu yatırımla birlikte Muğla genelinde Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısı 8’e yükselecek.

Yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 döneminde yürüttüğü yol, kaldırım ve sanat yapıları çalışmalarını tamamladı. Açıklamaya göre, 2025 yılı içinde 2 milyar 86 milyon TL yatırım ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi. Tamamlanan projeler toplu açılış töreninde kamuoyuna tanıtılacak.

Başkan Ahmet Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplu açılış öncesi yaptığı açıklamada Muğla’nın her ilçesinde ve her vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunan yatırımlar hayata geçirileceğini belirtti. Aras, açılışı yapılacak tesislerin sosyal destekten tarımsal üretime, çevre korumadan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların sonucu olduğunu vurguladı.

