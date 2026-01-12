Erzincan'da Limon'dan Fuar ve Festival Satışlarına Tepki

Bedir Limon, il dışından gelen fuar ve festival satıcılarının yerel esnafı haksız rekabetle zora soktuğunu, denetim ve yasal işlem talep ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:24
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, kentte açılan fuar ve festival adı altındaki satışlara tepki gösterdi.

Esnafın ağır ekonomik koşulları

Limon, küçük esnaf ve sanatkârların kış şartlarında ağır ekonomik yükler altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "2025 yılının kira zamları, vergi artışları, Bağ-Kur ve SSK primlerindeki fahiş yükselişleri sırtımızda taşırken, günlerce siftah yapamayan esnafımız bulunmaktadır. Bu ortamda AVM’lerde fuar veya festival adı altında il dışından gelen kişilerce perakende satış yapılması kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Haksız rekabet ve güvenlik endişeleri

Limon, söz konusu etkinliklerin yerel esnafa karşı açık bir haksız rekabet oluşturduğunu; dışarıdan gelen satıcıların vergi, SGK ve kira yükümlülüğü olmadan satış yaptığını, imitasyon ve kaçak ürünlerle piyasayı bozduğunu ve bunun ayrıca yangın güvenliği ve ruhsat açısından risk teşkil ettiğini savundu.

Talepler ve uyarılar

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak taleplerini dile getiren Limon, fuar ve festival adı altındaki satışlara son verilmesini, ruhsat, vergi, SGK, yangın ve sağlık denetimlerinin acilen yapılmasını istedi.

Limon, yerel esnafı koruyacak yasal ve idari adımlar atılmaması halinde kepenk kapatan esnaf sayısının artacağı uyarısında bulunarak yetkilileri göreve davet etti.

"Esnafımız burada doğuyor, büyüyor, istihdam sağlıyor ve vergisini ödüyor. Erzincan esnafının alın terinin ve geçim kapısının korunmasını istiyoruz," dedi.

