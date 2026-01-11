Serdar Atilla Erdem İMO Bursa Başkan Adayı — Projeler ve Yönetim Kurulu Adayları

Serdar Atilla Erdem, İMO Bursa Başkan Adaylığını ve Projelerini Tanıttı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Çalışma Grubu başkan adayı Serdar Atilla Erdem, yönetim hedeflerini, projelerini ve yönetim kurulu adaylarını geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna sundu.

Toplantı ve katılım

Yaklaşık 700 meslektaşın katılımı ile gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Erdem, çalıştıkları 19. döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana geçen 477 gün içinde 500’ün üzerinde faaliyet hayata geçirdiklerini belirtti; çalıştaylar, paneller, seminerler, kurslar, sosyal ve sportif etkinliklerle birlikte temsilciliklerin katkılarına vurgu yaptı.

Mesleğin önemi ve 2023 depremi

Erdem, 2023 yılında yaşanan büyük depreme atıfla, 'yeterli mühendislik almadan çıkılan her basamak yeri gelince ayağımızın altından kayıp mezar taşlarımıza dönüşmektedir' diyerek mesleğin ve nitelikli mühendislik eğitiminin önemini vurguladı. Ülkenin tekrar benzer acılar yaşamaması için inşaat mühendisliği mesleğinin hak ettiği yere taşınması gerektiğini ifade etti.

Eğitim, nicelik ve nitelik kaygısı

Erdem, plansız ve programsız şekilde artan inşaat mühendisliği bölümlerine dikkat çekerek, 'her 500 kişiye 1 mühendis düşen' ülkemizde nitelikli mühendis eksikliğinin depremde ortaya çıktığını söyledi. Mühendislerin en iyi şekilde eğitim görmesi, mesleğe donanımlı başlaması ve yeterliliklerinin tecrübeye göre kademelendirilmesi gerektiğini belirtti.

Şantiye şefliği ve yapı denetim sistemi

Şantiye şefliğini mesleğin kanayan yarası olarak tanımlayan Erdem, şefliğin ağır sorumluluklarına rağmen birçok inşaatta formaliteden öteye geçemediğini söyledi ve 'her şantiyeye bir şef' talebini yineledi. Yapı denetim sisteminin son 24 yılda istenen işleyişe kavuşamadığını, 2019'da başlayan e-dağıtım uygulamasının temel yanlışlar nedeniyle beklentiyi veremediğini vurguladı. Erdem, yapı denetimin asli unsurunun inşaat mühendisleri olması gerektiğini ve projelendirmeden teslim aşamasına kadar meslektaşların aktif rol alıp hak ettikleri özlük haklarına kavuşması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm ve Bursa'nın yapı stokunun tespiti

Bursa'da göçme riski taşıyan binaların saha çalışmalarıyla gerçek anlamda envanterinin çıkarılmasının elzem olduğunu söyleyen Erdem, kentsel dönüşüm planlamasında bu binalara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Büyükşehir belediyesini göreve davet ettiklerini ve İMO Bursa Şubesi olarak genç ve tecrübeli meslektaşlardan kuracakları kadroyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Erdem, şehrin sadece sanayi kenti olmadığını; tarımı, doğal kaynakları, turizmi ve kültürel hafızası ile sürdürülebilir bir 2050 Bursa hedefini savunduklarını, sanayide nicelik yerine nitelik derinleşmesi gerektiğini vurguladıklarını aktardı. Ayrıca ilk kez düzenledikleri İnşaat Mühendisliği Çalıştayı ile 150 meslektaşın katılımıyla çözüm önerileri oluşturduklarını belirtti.

Yasalar ve mesleki düzenlemeler

Erdem, 1938 tarihli meslek kanunu ve 1954 tarihli TMMOB yasasının çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için çalıştıklarını ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Seçim çağrısı

İMO Bursa Şubesi'ni yeniden 'lider oda' konumuna taşıdıklarını vurgulayan Erdem, 15 Şubat'ta yapılacak seçimlerde yüksek katılımın önemine işaret ederek tüm üyeleri sandığa davet etti.

Yönetim Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor: Serdar Atilla Erdem, Metin Yaran, Ayşegül Özbek, Erdem Yardımcı, Dr. Mahmud Sami Döven, Rüştü Şanlı, Oğuzhan Kurt, Ozan Olgun, Muhammet Yılmaz, Yiğit Can Sezgin, Murat Kaplan, Kudret Sena Çakır, Burak İ. Tuğcu ve Samet Ozan Şahin.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI (İMO) BURSA ÇALIŞMA GRUBU BAŞKAN ADAYI SERDAR ATİLLA ERDEM, YÖNETİM HEDEFLERİNİ, PROJELERİNİ VE YÖNETİM KURULU ADAYLARINI GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTIYLA KAMUOYUNA AÇIKLADI.