Sarıgöl'de Sağanak Üzüm Bağlarına Nefes Aldırdı

Aralıksız yağışlar bağcıların yüzünü güldürdü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağışlar, üzüm bağlarının kışlık su ihtiyacını karşılayarak üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi tarımla uğraşan çiftçiler için umut oldu. İlçede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle dere ve çayların akmaya başlamasıyla birlikte bazı alanlarda sel suları üzüm bağlarına ulaşarak bağların kışlık suyunu aldığı bildirildi.

Üreticiler, yağışların devam etmesi ve bahar yağmurlarının da görülmesiyle birlikte ovamızı sulayan Buldan ve Afşar barajlarına önemli miktarda su girişi olacağını, bu sayede yaz aylarında su sıkıntısı yaşanma riskinin azalacağını belirtiyor.

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun yağışlardan duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Bu yıl yağmurlar çok güzel yağmaya başladı. Bundan oldukça memnunuz. Bağlarımız kışlık suyunu almış oldu. Yağışların devam etmesi ve bahar yağmurlarının da görülmesiyle birlikte ovamızı sulayan Buldan ve Afşar barajlarına önemli miktarda su girişi oluyor. Bu şekilde devam ederse yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmayacağını umuyoruz. Allah hayırlı ve bereketli yağmurlar versin. Son yağışlar hem üzüm bağlarımıza hem de ekili alanlara çok faydalı oldu"

Çiftçiler, yağışların sürmesini temenni ederek üretime yönelik olumlu beklentilerini koruyor.

