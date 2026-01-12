Sarıgöl'de Sağanak Üzüm Bağlarına Nefes Aldırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki sağanaklar üzüm bağlarının kışlık su ihtiyacını karşıladı; üreticiler Buldan ve Afşar barajlarına su girişinden umutlu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:02
Sarıgöl'de Sağanak Üzüm Bağlarına Nefes Aldırdı

Sarıgöl'de Sağanak Üzüm Bağlarına Nefes Aldırdı

Aralıksız yağışlar bağcıların yüzünü güldürdü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağışlar, üzüm bağlarının kışlık su ihtiyacını karşılayarak üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi tarımla uğraşan çiftçiler için umut oldu. İlçede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle dere ve çayların akmaya başlamasıyla birlikte bazı alanlarda sel suları üzüm bağlarına ulaşarak bağların kışlık suyunu aldığı bildirildi.

Üreticiler, yağışların devam etmesi ve bahar yağmurlarının da görülmesiyle birlikte ovamızı sulayan Buldan ve Afşar barajlarına önemli miktarda su girişi olacağını, bu sayede yaz aylarında su sıkıntısı yaşanma riskinin azalacağını belirtiyor.

Üzüm üreticisi Ahmet Tosun yağışlardan duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Bu yıl yağmurlar çok güzel yağmaya başladı. Bundan oldukça memnunuz. Bağlarımız kışlık suyunu almış oldu. Yağışların devam etmesi ve bahar yağmurlarının da görülmesiyle birlikte ovamızı sulayan Buldan ve Afşar barajlarına önemli miktarda su girişi oluyor. Bu şekilde devam ederse yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmayacağını umuyoruz. Allah hayırlı ve bereketli yağmurlar versin. Son yağışlar hem üzüm bağlarımıza hem de ekili alanlara çok faydalı oldu"

Çiftçiler, yağışların sürmesini temenni ederek üretime yönelik olumlu beklentilerini koruyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞLAR, ÜZÜM BAĞLARININ KIŞLIK SU...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞLAR, ÜZÜM BAĞLARININ KIŞLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYARAK ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞLAR, ÜZÜM BAĞLARININ KIŞLIK SU...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Balık Pazarında Fırtına: Hamsi Tezgahlardan Kayboldu
2
Osmangazi’de Pazar Hizmetleri Güçleniyor: Belediye ile Pazarcılar Odası Protokolü
3
Erzincan'da Limon'dan Fuar ve Festival Satışlarına Tepki
4
Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı
5
CarrefourSA, LEAD Network Türkiye Ocak Kahvaltısına Ev Sahipliği Yaptı
6
Serdar Atilla Erdem İMO Bursa Başkan Adayı — Projeler ve Yönetim Kurulu Adayları
7
Aile Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları