Meclis'e Gelen Teklif: Yüksek Site Aidatlarına 'Yeniden Değerleme Oranı' Sınırı

Tapu Kanunu teklifine göre yöneticilerin aidat artışı Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlanıyor; yönetim şirketleri bakanlık denetimine alınacak ve işletme projeleri zorunlu olacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:24
Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yüksek site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içerecek şekilde TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, aidat artışlarına sınır getirilmesini, site yönetim şirketlerinin bakanlık denetimine alınmasını ve kat maliklerinin karar süreçlerine daha etkin katılmasını hedefliyor.

Teklifin öne çıkan maddeleri

Aidat artış sınırı: Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, teklifle ilgili olarak şunları kaydetti: "Yöneticiler yıllık aidat artışını yalnızca Yeniden Değerleme Oranı kadar yapabilecek, bunun üzerindeki artışlar ancak kat malikleri kurulunun kararıyla mümkün olacak; böylece mali kararlar doğrudan site sakinlerinin kontrolüne geçecektir."

Yönetim şirketlerinin denetimi: Teklife göre site yönetim şirketleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belgelendirilecek, sınıflandırılacak ve düzenli denetime tabi tutulacak. Vatandaşlara bireysel denetim talep etme hakkı tanınacak; kurallara uymayan şirketlere yaptırımlar uygulanacak.

Dijital şeffaflık ve teknik standartlar: Ortak alanlar, güvenlik, afet önlemleri ve teknik standartların mevzuata uygunluğu dijital ortamda izlenecek ve tüm süreçler şeffaf biçimde takip edilecek.

İşletme projesi ve karar mekanizmaları

İşletme projesi zorunluluğu: Özelmacıklı, yeni düzenlemeye göre site yöneticilerinin yıl başında yalnızca "Yeniden Değerleme Oranı" kadar artış yapabileceğini, bunun üzerine çıkılması gerekiyorsa kararın üç ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulunca alınacağını belirtti. Yasalaşma sonrası işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak; onaylanmamışsa yönetici en geç üç ay içinde bir işletme projesi hazırlayacak.

Standartlaştırılmış işletme projeleri: Hazırlanacak işletme projeleri, tüm gelir-gider kalemlerini, bakım-onarım planlarını ve öngörülen harcamaları açıkça gösterecek şekilde standart hale getirilecek.

Maliyet yapısı ve mesleki yeterlilik

Maliyet dağılımı: Özelmacıklı, site yönetim hizmetlerinde maliyet artışlarının değişken olduğunu vurgulayarak Apsiyon Aidat Endeksi verilerine göre bütçe dağılımlarında işçilik giderinin %55, enerji maliyetlerinin %23 ve diğer (bakım-onarım) giderlerinin yaklaşık %22 yer aldığını aktardı. Son 3-4 yılda asgari ücrete yapılan artışın enflasyonun çok üzerinde gerçekleştiğini, bu nedenle işletme projesine göre hareket etmenin önemini dile getirdi.

Mesleki yeterlilik talebi: Özelmacıklı, site yöneticiliğinin mevzuat bilgisi, mali disiplin ve teknik sorumluluk gerektiren bir meslek haline geldiğini belirterek, site yönetimlerinde çalışan herkesin "Tesis Yöneticiliği Mesleki Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Altın Şirketler Grubu bünyesindeki Altın Mesleki Yeterlilik'in, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kapsamında bu belgenin verilmesine yetkili kuruluşlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Özelmacıklı, denetlenen, belgeli ve nitelikli yöneticilerle yeni düzenlemelerin sahada gerçek karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

ALTIN EMLAK GLOBAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

