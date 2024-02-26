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Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Çay tiryakilerine müjdeli haber Migros marketlerden verildi! Migros marketler Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altını herkesin severek tükettiği çayın 1 kilogramını yüzde 36 indirimli şekilde satışa çıkardı. İşte Migros’un Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyasıyla satışa çıkardığı ürünün detayları…

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:06
Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Migros marketler, Migros'tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altında 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikişer günlük periyotlarla vatandaşların en çok ihtiyacı olduğu ürünleri indirimli şekilde satışa çıkartıyor. Hem Migros online kanallarında hem de Migros mağazalarında geçerli olan bu kampanya doğrultusunda bu sefer indirimli şekilde Doğuş marka çay satışa çıkartıldı. Doğuş tiryaki çay 1 kg %36 indirimle 89,90 TL’ye düşüyor.

%36 indirimli şekilde satışa çıkartılan Doğuş marka 1 kg Çaykur, çay tiryakilerinin vazgeçilmez ürünü olarak sıklıkla tercih ediliyor. Sizler de uygun fiyatlarla çay satın almak istiyorsanız Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altında 89,90 TL’den satılan bu ürünü muhakkak değerlendirmelisiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu Migros’tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyasını detayları…

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

139 TL’DEN 89 TL'YE KADAR DÜŞÜYOR

Migros'tan ucuzunu bul bulabilirsen kampanyası adı altında %36 indirimle satışa çıkartılmış olan Doğuş tiryaki çay 1000 g indirim kampanyasıyla beraber 139,50 TL’den 89,90 TL'ye düşüyor. Hem Migros mağazalarında hem de Migros online kanallarında geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar Migros tarafından sunulan bu ürünü herhangi bir başka bir markette daha ucuza bulması durumunda ve bunu fişle ibraz etmesi halinde söz konusu olan fiyatın 2 katı Money kart olarak vatandaşın hesabına yatacak. 3 gün içerisinde Migros mağazalarında geçerli olacak bu money puanlar alt harcama sınırı olmadan kolaylıkla kullanılabilecek.

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