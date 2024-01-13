Çaykur çaylar 60 TL’ye kadar düştü! Vatandaşın gözü üç çeşit çaydan başka bir ürünü görmedi

Çay söz konusu olunca Çaykur markası diğer markalara göre daha çok tercih ediliyor. Bu sebeple özellikle çay tiryakisi olan vatandaşlar Çaykur‘da yapılan indirimleri bir hayli yakından takip ediyor. Tam bu noktada Migros market her yeni haftada indirimli şekilde çayları satışa çıkartıyor. Yine Migros marketler tarafından başlatılmış olan bir kampanya ile Çaykur markasının üç farklı çayı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. İşte Çaykur‘un %21 oranında varan indirimle satışa çıkardığı ürünlerin detayı...

%21 ORANINDA İNDİRİM SÖZ KONUSU

Çay tiryakileri tarafından sıklıkla tercih edilen Çaykur’un üç farklı çayı Migros marketlerde 60 TL’den satışa çıkartıldı. Çaykur Rize turist çay 500 gram %21 indirimle 76 TL’den 60 TL’ye, Çaykur tiryaki 500 gr %20 indirimle 75 TL’den 60 TL’ye, Çaykur Kamelya çay 500 gr %19 indirimle 73,90 TL’den 60 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar dilerlerse Migros marketlerden dilerlerse de Migros sanal market üzerinden çay siparişlerini vererek yalnızca 60 TL'ye 500 gr çaylarını satın alabilirler.







