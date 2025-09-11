CBO: ABD'de Nüfus Artışı Önümüzdeki 30 Yılda Yavaşlayacak

CBO: ABD Nüfus Artışı 2025-2055 Döneminde Yavaşlayacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), 2025-2055 dönemine ilişkin demografik görünümünü güncellediği yeni raporunu yayımladı ve ülke nüfus artışında belirgin bir yavaşlama öngördü.

Projeksiyonlarda Aşağı Yönlü Revizyon

Son demografik projeksiyonlarını ocak ayında yayımlayan CBO, bu son raporda net göç ve doğurganlık oranlarına dair tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Rapor, 20 Ocak'tan bu yana alınan idari kararların Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasının ardından ülkedeki göçmen sayısına ilişkin projeksiyonlarda düşüşe yol açan en büyük etken olduğunu belirtiyor.

Projeksiyonlara göre, 2025'te 350 milyon olan ABD nüfusunun 2055'te 367 milyona çıkması bekleniyor; buna göre gelecek 30 yıldaki artış, önceki projeksiyonlara kıyasla daha düşük ve daha yavaş olacak.

Rapor, bu yavaşlamanın temelinde net göç ve doğurganlık oranlarındaki aşağı yönlü revizyonların yattığını vurguluyor.

Büyüme Hızı ve Demografik Dönüşüm

CBO, nüfusun yıllık ortalama olarak yüzde 0,2 arttığını; bunun, 1975-2024 döneminde görülen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme hızının beşte birinden az olduğunu aktarıyor.

Ayrıca raporda, yıllık doğum sayısının 2030'a kadar ölüm sayısını aşmasının öngörüldüğü, ancak 2031'den itibaren ölümlerin doğumları geçmesinin beklendiği kaydedildi.

CBO'nun bu bulguları, ABD'nin uzun vadeli demografik ve ekonomik planlamasında önemli etkiler yaratabilecek niteliğe sahip olarak değerlendiriliyor.