CBO'ya göre yürürlüğe giren gümrük tarifeleri 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltacak; haziran tahminleri daha düşüktü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:24
CBO: ABD Tarifeleri 2025-2035'te Bütçe Açığını 4 Trilyon Dolar Azaltacak

CBO: Tarifeler 2025-2035'te Bütçe Açığını 4 Trilyon Dolar Azaltacak

CBO'nun güncellenmiş değerlendirmesi ve önceki tahminlerle karşılaştırma

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltacağını öngören güncellenmiş analizini yayımladı.

Analizde, ithal edilen mallar için uygulanan gümrük vergi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığı tahmin edildi.

CBO, yüksek gümrük vergilerinin sürmesi halinde 6 Ocak-19 Ağustos döneminde uygulanan vergi artışlarının 2025-2035 arasında birincil açıkları 3,3 trilyon dolar ve federal faiz harcamalarını 0,7 trilyon dolar azaltacağını; böylece değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceğini belirtti.

Ofis, tarifelerde son dönemde yapılan ek değişiklikler nedeniyle bu tahminlerin haziran başında öngörülen rakamlardan daha yüksek olduğunu vurguladı. Haziran analizinde CBO, tarifelerin birincil açıkları 2,5 trilyon dolar ve federal faiz harcamalarını 0,5 trilyon dolar azaltacağını tahmin etmişti.

Ayrıca CBO, tarifelerdeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğüne etkileri de hesaba katıldığında, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam federal açığı yaklaşık 2,8 trilyon dolar azaltacağını öngördüğünü kaydetti.

