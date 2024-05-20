Cebinde 150 bin TL nakiti olana müjde! Hızlı olan sıfır aracı kapacak

MG Türkiye, mayıs ayında geçerli olan kampanyalarıyla elektrikli araçlara sahip olmayı kolaylaştırıyor. %50 peşin, %50 vade farksız taksit imkanıyla MG4'e sahip olabilirsiniz. 3, 6, 9 ve 12 ay vade seçenekleriyle bütçenize uygun ödeme planı oluşturabilirsiniz. MG Türkiye, "Memnun Kalmama Garantisi" ile elektrikli araç deneyimini risksiz hale getiriyor. Uygun fiyatlarla 2024 yılında araç sahibi olmak istiyorsanız; bu fırsat kesinlikle kaçmaz! 12 ay vadeli şekilde araç almak sizleri bekliyor İşte MG4 araç kampanyasının detqyları...





Araç almak isteyenlere MG4 fırsatı!

MG4, 1.349.000 TL'den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor, elektrikli araç segmentinde dikkat çekiyor. Çeşitli vade seçenekleri ve finansman destekleriyle bütçenizi zorlamadan sahip olabilirsiniz. MG ValueGuard Değer Koruma Programı ile aracınızın değeri korunurken, ZS EV modeli de avantajlı fiyatlarla sunuluyor. 7 yıl-150.000 km garanti ve geniş satış ve servis ağıyla MG, kaliteli bir sahiplik deneyimi sunuyor.