Cebinde 55 bin TL'si olana İzmir'de arazi fırsatı! Kapanın elinde kalacak

İZMİR’DE ARSA SAHİBİ OLMAK İÇİN 55 BİN LİRA YETERLİ! İŞTE DETAYLAR…

55 bin TL' ye arsa sahibi olmak ister misiniz ? evet yanlış duymadınız 55 bin lira ödeyerek 914 m2 arazi için başvurular başladı. Milli Emlak’tan satılık olan bu arazi için satış başvuruları devam ediyor. Araziyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşte detaylar….





Satılık ucuz arsa arayanlar bu ilan tam size göre. İzmir’de 55 bin lira ya arazi sahibi olabilirsiniz. Milli Emlak en uygun fiyatlı ilanları sizler için araştırdık. İzmir’de 55 bin lira para ödeyerek sizin de araziniz olabilir. Milli Emlak’ı bir çok vatandaş pür dikkat izliyor. Çıkan ilanları araştırıyor ve sürekli olarak takip ediyor. Çünkü Milli Emlak , vatandaşlara uygun fiyatlara arazi arsa ya da tarza satışı yapıyor. Haziran ayında Milli Emlak ta yeni bir ilan yayımlandı. Bu yeni yayınlanan ilana göre uygun fiyata hem de taksit seçeneği ile sizde arsa ya da arazi sahibi olabilirsiniz. Milli Emlak'ın bu özel fırsatlarını kaçırmamak için sizde Milli Emlak sitesini inceleyebilir ve ilginize ve bütçenize uygun araziyi seçebilirsiniz.