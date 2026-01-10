HAVAMAŞ Çukurova'da: Çukurova Uluslararası Havalimanı'na Yeni Seferler

HAVAMAŞ, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu taşımacılığını üstlenerek Çukurova ilçesinden düzenli seferlere başladı. Şirketten yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer ağının genişletildiği belirtildi.

Güzergah ve duraklar

Paylaşılan plana göre ana kalkış noktası Fuar Alanı, ara durak ise Öğretmenler Bulvarı Umut Taksi olarak belirlendi. Seferler gece-gündüz devam edecek.

Sefer saatleri

Kalkış (Fuar Alanı): 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30

Umut Taksi: 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45

Varış (Çukurova Uluslararası Havalimanı): 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30

İletişim

Sefer bilgileri ve detaylar için 444 33 26 numaralı çağrı hattı ve havamas.com adresi üzerinden bilgi alınabilir.

