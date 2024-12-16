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Chrystia Freeland Kabineden İstifa Etti: Trudeau ile Fikir Ayrılığı

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Başbakan Trudeau ile fikir ayrılığına düşerek kabineden istifa ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:44
Chrystia Freeland Kabineden İstifa Etti: Trudeau ile Fikir Ayrılığı

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, ülkesi için en iyi yolu bulmakta zorlandığını belirterek Başbakan Justin Trudeau ile aynı görüşte olmadığını açıkladı ve kabineden istifa etti.

Freeland, istifa mektubunda Trudeau'nun kendisine artık maliye bakanı olarak görev yapmasını istemediğini ifade ederek, kabinede başka bir pozisyon teklif ettiğini dile getirdi. Freeland, "Tek dürüst ve uygun yolun istifa etmek olduğu" sonucuna vardığını kaydetti.

Son birkaç haftadır Kanada'nın geleceği hakkında Trudeau ile görüş ayrılığı yaşadığını belirten Freeland, ülkenin ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Freeland, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir ekonomi politikası izlediğini hatırlatarak, bu durumun ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Freeland, "Bu, mali barutumuzu bugünden kuru tutmak anlamına geliyor; böylece yaklaşan bir tarife savaşı için ihtiyaç duyabileceğimiz rezervlere sahip olabiliyor olmalıyız" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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