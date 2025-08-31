DOLAR
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik: Taahhütname ve Sulama Başvuruları

ÇKS yönetmeliğinde değişiklik yapıldı; kamu arazilerinde taahhütnameyle başvuru, sulama ve ürün değişikliği ile kira işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 08:27
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik: Taahhütname ve Sulama Başvuruları

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler arazilerin sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişikliği bildirimlerine ilişkin usul ve esasları netleştiriyor.

Taahhütname ile başvuru ve kira şartları

Mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesi bulunmaması halinde taahhütname ile başvuru yapabilecek. Ancak kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.

Ürün değişikliği ve tespit komisyonu

Çiftçiler, belirtilen sürelerin dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek; bu talepler üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonunca değerlendirilebilecek. Ayrıca üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık tespit edilmesi halinde resen düzeltmeler yapılabilecek.

Sulama durumu ve başvuru tarihleri

Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonunca değerlendirilecek.

Kira fesih işlemleri ve ÇKS başvuru takvimi

Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları, yarın başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.

Yönetmelik, yarın yürürlüğe girecek.

