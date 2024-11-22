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Çiftçilere 112,2 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 112,2 milyon lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:35
Çiftçilere 112,2 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere Tarımsal Destek Ödemesi Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 112 milyon 188 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "112 milyon 188 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Ödeme Detayları

Açıklamaya göre, bugün yapılan ödemelerde kırsal kalkınma yardımları için 110 milyon 742 bin 366 lira, buzağı desteği için ise 1 milyon 446 bin 500 lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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