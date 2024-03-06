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Çiftçiye, yatırım yapmak isteyene fırsat! 132 bin TL'ye 4.500 dönümlük tarla satışta

Amasya’nın Gümüşhacıköy bölgesinde, 4.500 m²’lik tarla, mahkeme kararıyla satışa sunuldu. Çiftçi ve yatırımcı için iyi bir fırsat sunan bu taşınmazın satış detaylarını haberimizde sizlerle paylaştık. Bu fırsatı kaçırmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:06
Çiftçiye, yatırım yapmak isteyene fırsat! 132 bin TL'ye 4.500 dönümlük tarla satışta

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan ve Keçiköy Köyü Kıdım Mevkii’nde yer alan bu geniş tarla, bir borç nedeniyle satışa çıkarıldı. Bu arazi, hem yatırımcılar hem de çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte dev fırsatın ayrıntıları...

Amasya'da tarla

Bu muhteşem arazi, köy yerleşim alanının dışında geniş bir 4.500 m²'lik alana yayılan bir fırsat sunuyor! İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınacak imar durumu bilgisiyle değerlendirilen bu arazinin değeri 132.975,00 TL olarak belirlendi ve üzerine %10 KDV uygulanacak.

17 Nisan 2024'te başlayacak olan açık artırma süreci, 24 Nisan 2024'te sona erecek. Eğer ilk turda bir alıcı çıkmazsa, ikinci tur 13 Mayıs 2024'te başlayacak ve 20 Mayıs 2024'te sona erecek.

AMASYADA TARLA FIRSATI

Bu fırsat, hem tarıma uygun bir arazi olması hem de yatırım potansiyeli sunmasıyla yatırımcılar ve çiftçiler için birinci sınıf bir fırsat sunuyor. 

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