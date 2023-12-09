Çifte indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi

Uzun süredir istikrarlı seyreden akaryakıt fiyatları son hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dünkü düşüşün ardından bugünkü akaryakıt tabelaları yeniden değişti. Peki son indirimin ardından bugün benzin ve petrol fiyatları ne kadar oldu? İşte; 8 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları..

Çifte indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi
Yayın Tarihi:

Petrol fiyatları haziran ayından bu güne kadar en düşük seviyesine ulaşırken, akaryakıt fiyatları da düştü. Dün motorin fiyatlarındaki indirimin ardından bugün de mazot fiyatlarında indirim var. Benzinin litre fiyatı değişmedi. Peki uzun bir aradan sonra sürekli güncellenen akaryakıt fiyatı ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar? İşte; Peş peşe yapılan fiyat indirimlerinden sonra yakıt tablosundaki son durum..

Çifte indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi

Motorinin litre fiyatı dün 1 lira 30 kuruş düştü. Bugün ikinci fiyat düşüş haberi geldi. Motorinin litre fiyatının 88 kuruş düşmesi sonrası akaryakıt tablosu yeniden güncellendi. Son fiyat indirimi ile birlikte motorinin litre satış fiyatı şu şekilde oldu:

İstanbul: 35,36 TL

Ankara: 36,04 TL

İzmir: 36,25 TL

Benzin fiyatları değişmemekte ve şu an için de herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Benzin fiyatları İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,21 TL, İzmir'de 35,31 TL civarında.

Öne Çıkanlar
Uykusuzluğa meydan okuyan yastık! Başını bu yastığa koyan deliksiz mışıl mışıl uyuyor Uykusuzluğa meydan okuyan yastık! Başını bu yastığa koyan deliksiz mışıl mışıl uyuyor
Böyle indirime bir daha rastlamaz! A101'de bulaşık tableti ve deterjanlarında stok yaptıran indirim var! Böyle indirime bir daha rastlamaz! A101'de bulaşık tableti ve deterjanlarında stok yaptıran indirim var!
Yeni yıl öncesi araç sahiplerine sürpriz indirim! Gece yarısı akaryakıta indirim geliyor Yeni yıl öncesi araç sahiplerine sürpriz indirim! Gece yarısı akaryakıta indirim geliyor
Çok Okunanlar
Asgari ücret üstü maaş alanlar eyvah diyecek! Kimse bu kararı beklemiyordu Asgari ücret üstü maaş alanlar eyvah diyecek! Kimse bu kararı beklemiyordu Araba almak için son fırsat geldi! Peugeot o modellerinde sürpriz indirimi patlattı Araba almak için son fırsat geldi! Peugeot o modellerinde sürpriz indirimi patlattı Yeni yıl öncesi araç sahiplerine sürpriz indirim! Gece yarısı akaryakıta indirim geliyor Yeni yıl öncesi araç sahiplerine sürpriz indirim! Gece yarısı akaryakıta indirim geliyor Otomobil almak isteyenlere 29 Aralık uyarısı! Elini çabuk tutan kazanacak Otomobil almak isteyenlere 29 Aralık uyarısı! Elini çabuk tutan kazanacak Fiat bu modelini ikinci el fiyatına düşürdü! İşte o yüz güldüren fiyat listesi! Fiat bu modelini ikinci el fiyatına düşürdü! İşte o yüz güldüren fiyat listesi!