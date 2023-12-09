Çifte indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi

Petrol fiyatları haziran ayından bu güne kadar en düşük seviyesine ulaşırken, akaryakıt fiyatları da düştü. Dün motorin fiyatlarındaki indirimin ardından bugün de mazot fiyatlarında indirim var. Benzinin litre fiyatı değişmedi. Peki uzun bir aradan sonra sürekli güncellenen akaryakıt fiyatı ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar? İşte; Peş peşe yapılan fiyat indirimlerinden sonra yakıt tablosundaki son durum..





Motorinin litre fiyatı dün 1 lira 30 kuruş düştü. Bugün ikinci fiyat düşüş haberi geldi. Motorinin litre fiyatının 88 kuruş düşmesi sonrası akaryakıt tablosu yeniden güncellendi. Son fiyat indirimi ile birlikte motorinin litre satış fiyatı şu şekilde oldu:

İstanbul: 35,36 TL

Ankara: 36,04 TL

İzmir: 36,25 TL

Benzin fiyatları değişmemekte ve şu an için de herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Benzin fiyatları İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,21 TL, İzmir'de 35,31 TL civarında.