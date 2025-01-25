Çin Bütçe Gelirleri 2024'te Yüzde 1,3 Arttı

Çin'in Bütçe Gelirleri 2024'te Artış Gösterdi

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 1,3 artış kaydetti. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl bütçe gelirleri toplamda 21,97 trilyon yuan (yaklaşık 3,05 trilyon dolar) seviyesine ulaştı.

Gelir ve Harcama Detayları

Yıllık bazda merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 0,9, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri ise yüzde 1,7 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde, vergi gelirleri yüzde 3,4 azalırken, vergi dışı gelirler yüzde 25,4 oranında önemli bir yükseliş kaydetti. Bütçe harcamaları ise yüzde 3,6 artış ile 28,46 trilyon yuan (yaklaşık 3,93 trilyon dolar) oldu.

Merkezi hükümetin harcamaları yüzde 6,5, yerel yönetimlerin harcamaları ise yüzde 3,2 oranında arttı. Önceki yıl (2023) bütçe gelirleri 21 trilyon yuan (yaklaşık 2,96 trilyon dolar) seviyesindeydi.