Çin'de elektrik tüketimi Ağustos'ta yüzde 5 arttı

Ulusal Enerji İdaresi, Ağustos 2025 dönemi elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde toplam elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5 artışla 1,02 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Sektörel dağılım

Birincil iş kollarında (tarım, ormancılık ve madencilik) elektrik tüketimi yıllık yüzde 9,7 artışla 16,4 milyar kilovatsaate çıktı.

İmalat sektörünü ve diğer ikincil iş kollarını kapsayan tüketim yüzde 5 artışla 598,1 milyar kilovatsaate ulaştı.

Hizmetler sektörünü içeren üçüncül iş kollarında tüketim yüzde 7,2 artışla 204,6 milyar kilovatsaate yükseldi.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 2,4 artışla 196,3 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos dönemi

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 6,88 trilyon kilovatsaate ulaştı.