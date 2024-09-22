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Çin'de Elektrik Tüketimi Ağustos'ta Yüzde 8,9 Arttı

Çin'in elektrik tüketimi, Ağustos 2024'te geçen yıla göre %8,9 artış gösterdi, hane halkı tüketimi ise %23,7 yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:40
Çin'de Elektrik Tüketimi Ağustos'ta Yüzde 8,9 Arttı

Çin'de Elektrik Tüketiminde Önemli Artış

Çin, Ağustos 2024'te elektrik tüketiminde dikkate değer bir artış yaşadı. Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, ülke genelinde elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre %8,9 oranında yükselerek 964,9 milyar kilovatsaat seviyesine ulaştı.

Sektörlere Göre Tüketim Artışı

Bu artış, farklı sektörlerde farklı oranlarla gerçekleşti. Tarım, ormancılık ve madencilik gibi birincil iş kollarında elektrik tüketimi %4,6, imalat sektörünü kapsayan ikincil iş kollarında ise %4 artış gösterdi. Daha dikkat çekici bir şekilde, hizmetler sektöründe %11,2'lik bir artış kaydedildi.

Hane Halkı Tüketimi Yükseldi

Özellikle hane halkı elektrik tüketimi, Ağustos 2023'e kıyasla %23,7 oranında bir artış göstererek dikkati çekti. Bu veriler, ülkenin toplam elektrik tüketimindeki artışın önemli bir parçasını oluşturuyor.

2024 Yılı Genel Tüketim Verileri

2024 yılının ilk sekiz ayında, elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artış ile 6,56 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı. Bu durum, ülkenin enerji ihtiyacının artışının sürdüğünü göstermektedir.

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