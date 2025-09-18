Çin'de genç işsizlik Ağustosta yüzde 18,9'e çıktı

Çin'de 16-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yönteminin uygulanmasının ardından Ağustos ayında yüzde 18,9 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Yaş gruplarına göre veriler

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı Temmuz'da yüzde 17,8 iken Ağustos'ta yüzde 18,9 seviyesine yükseldi. UİB verileri, Aralık 2023'te benimsenen yeni hesaplama yöntemine göre takip ediliyor.

Genel işsizlik ve kent verileri

Ülkede genel işsizlik oranı yaklaşık yüzde 5 civarında seyrederken, kentlerdeki genel işsizlik oranı Temmuz'da yüzde 5,2 iken Ağustos sonunda yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Genç nüfustaki işsizlik oranının uzun süredir genel oranın üzerinde olması dikkat çekiyor.

Hesaplama yöntemi ve mevsimsel etki

UİB, Temmuz 2023'te genç işsizliğin yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini geçici olarak yayımlamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te ise öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçildi.

Yaz ayları, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir dönem olduğu için genç işsizliğinde mevsimsel yükselişler görülüyor. Bu yaz Çin'de tahmini olarak 12,2 milyon üniversite öğrencisi mezun oldu.

Bu veriler, genç işsizliğinin ekonomik toparlanma sürecindeki kırılganlığını ve istihdam politikalarının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.