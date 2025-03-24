Çin'de İlk İki Ayda Bütçe Gelirleri Yüzde 1,6 Azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.

Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu dönemde merkezi ve yerel yönetimlerin toplam bütçe geliri 4,39 trilyon yuan (yaklaşık 610 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 5,8, yerel yönetimlerin bütçe geliri ise yüzde 2 azaldı. Diğer yandan, toplam bütçe gelirleri yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Bu dönem içerisinde bütçe harcamaları yüzde 3,4 artarak 4,51 trilyon yuana (yaklaşık 620 milyar dolar) ulaştı. Merkezi hükümet harcamaları yüzde 8,6, yerel yönetim harcamaları ise yüzde 2,7 artış kaydetti.

2024 yılındaki bütçe verilerine göre, merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 21,97 trilyon yuan (yaklaşık 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yaklaşık 3,93 trilyon dolar) olarak gerçekleşmişti.

Hükümet, bu yıl için hedeflediği bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak, büyümeyi teşvik edici politikaların benimsenmesine dair niyetini ortaya koydu.