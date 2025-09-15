Çin'de Konut Fiyatları Ağustosta da Düştü

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman sorunları ve yatırımlardaki daralmaya paralel olarak konut fiyatlarındaki düşüş Ağustos ayında da devam etti.

Ulusal ölçekte veriler

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ağustosta ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, birinci kuşak kentler olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık %0,9, ikinci kuşak olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte %2,4 ve üçüncü kuşak olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte %3,7 düştü.

Megakentler arasında, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda %5,9 artarak istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık %3,5, ikinci kuşak kentlerde %5,2 ve üçüncü kuşak kentlerde %6 düştü.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, geçen aylara göre kısmen yavaşladığı gözlendi.

Uzun dönem eğilimi ve politika adımları

Yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımları beklenen etkiyi yaratmadı.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve emlak piyasasındaki daralma fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ülkede gayrimenkul yatırımları 2025'in 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 gerilerken yeni konut satışları alan ölçüsü bakımından %4,7 azaldı.

Gayrimenkul yatırımları 2023'te %9,6, 2024'te %10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet kredi faizleri ve asgari peşinatları düşürürken, yerel yönetimler vergileri azaltmaktan kısıtlamaları gevşetmeye ve satışları sübvanse etmeye kadar çeşitli politika tedbirleri devreye aldı. Ancak bu adımlar henüz genel eğilimi değiştiremedi.