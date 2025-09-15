Çin ile ABD, TikTok Sorununda 'Temel Çerçeve Mutabakatı'na Vardı

Çin, İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin ardından, sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin sorunun çözümü için ABD ile 'temel çerçeve mutabakatı' sağlandığını açıkladı.

Toplantı sonrası basın toplantısında konuşan Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, iki ülkenin ekonomik ve ticari konulardaki endişeleri 'samimi, derin ve yapıcı' bir iletişimle ele aldığını belirtti.

Li, ByteDance'in hakim ortağı olduğu TikTok'la bağlantılı sorunun 'işbirliği içinde çözümü' için ABD ile bu mutabakata varıldığını söyledi ve şu ifadeyi kullandı: 'ABD, Çinli şirketlere baskı uygularken bizden kaygılarını gidermesini beklememeli. Çin, kendi ilkeleri, şirketlerinin çıkarları, uluslararası eşitlik ve adalet pahasına bir anlaşmaya varmaya çalışmayacak.'

TikTok'un yasal süreci ve tartışmalar

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, 'Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası' başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. Tasarı, 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Yasa, TikTok'un 'ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu' gerekçesiyle ByteDance'in platformu ABD'li bir şirkete devretmesini, aksi halde uygulamanın ülkede yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresi, ByteDance'in 19 Ocak'a kadar kontrol hissesini devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına ilişkin kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onamıştı. Ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini başkanlık kararnameleriyle üç kez uzatmıştı.

Yasağı savunanlar, ByteDance'in TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait verilere Çin hükümetinin erişebileceğini, bunun veri güvenliği ve ulusal güvenlik riski doğuracağını savunuyor. Karşıt görüştekiler ise TikTok'un verileri Çin'e ilettiği iddiasının ispat gerektirdiğini ve yasağın 'ifade özgürlüğünün kısıtlanması' anlamına geleceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise veri güvenliği ihlali iddialarını reddederek, platformun ABD'de diğer sosyal medya şirketleri gibi Amerikan yasalarına uygun çalıştığını savunuyor.

Madrid'deki görüşmeler

Madrid görüşmelerinin yeni turuna ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlık etti. Toplantıda ticaret ve teknoloji alanındaki sorunların yanı sıra TikTok'un durumu da ele alındı.

Yetkililer, iki ülkenin daha önce Mayıs'ta Cenevre, Haziran'da Londra ve Temmuz'da Stockholm'de bir araya geldiğini kaydetti.