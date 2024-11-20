DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,34 0,64%
ALTIN
2.937,9 -0,67%
BITCOIN
3.233.425,11 -1,43%

Çin'in Elektrik Tüketimi 2024'te Yüzde 7,6 Arttı

Çin'de elektrik tüketimi, 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 7,6 oranında artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:35
Çin'in Elektrik Tüketimi 2024'te Yüzde 7,6 Arttı

Çin'de Elektrik Tüketiminde Büyük Artış

Çin, 2024'ün ilk 10 ayında elektrik tüketiminde önemli bir artış kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi, bu dönemdeki verileri açıkladı ve elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttığını duyurdu.

Sektörel Tüketim Artışı

Yıl içinde tüketim, farklı sektörlerde de dikkat çekici artışlar gösterdi. Tarım, ormancılık ve madencilik gibi birincil iş kollarında yüzde 6,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 11 artış kaydedildi.

Hane Halkı Tüketimi Artıyor

Ayrıca, hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 12,3 oranında yükseldi. Bu veriler, toplam elektrik tüketiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 oranında arttığını göstermekte. Çin, bu artışla birlikte enerji ihtiyacını karşılamak için stratejilerini gözden geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK uzmanı emekliye temmuz zammını sızdırdı! İşte heyecanlandıran o rakam
2
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi %2,18 Geriledi
3
Ekim Ayı Hazine Alacakları 28,1 Milyar Lira
4
Ekim Sonunda Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 795,7 Milyar Lira
5
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum
6
TİM Başkanı Gültepe: Irak ile Ticarette Yeni Dönem Başlıyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı