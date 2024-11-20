Çin'in Elektrik Tüketimi 2024'te Yüzde 7,6 Arttı

Çin'de Elektrik Tüketiminde Büyük Artış

Çin, 2024'ün ilk 10 ayında elektrik tüketiminde önemli bir artış kaydetti. Ulusal Enerji İdaresi, bu dönemdeki verileri açıkladı ve elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttığını duyurdu.

Sektörel Tüketim Artışı

Yıl içinde tüketim, farklı sektörlerde de dikkat çekici artışlar gösterdi. Tarım, ormancılık ve madencilik gibi birincil iş kollarında yüzde 6,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 11 artış kaydedildi.

Hane Halkı Tüketimi Artıyor

Ayrıca, hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 12,3 oranında yükseldi. Bu veriler, toplam elektrik tüketiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,6 oranında arttığını göstermekte. Çin, bu artışla birlikte enerji ihtiyacını karşılamak için stratejilerini gözden geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.