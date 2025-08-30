Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli su ısıtıcılarına dampinge karşı önlem sürüyor

Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli su ısıtıcısı ithalatına dampinge karşı önlem devam ediyor

Ticaret Bakanlığı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı ürünü ile Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılar ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kararlar belirlendi.

Soruşturmalar neticesinde, mevcut önlemin kaldırılması halinde yerli üreticilerin zararının devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu nedenle söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Buna göre, termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem, firmalara ve ülkelere göre CIF bedelinin %12 ile %49 aralığında değişen oranlarda sürecek.

Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılar ithalatında ise firmalara göre CIF bedelinin %20,12 ile %53,41 aralığında dampinge karşı önlem uygulanacak.