Çin, Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor — SAMR incelemesi genişliyor

Çin SAMR, Nvidia'nın Mellanox devrinin Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiğini tespit ederek daha kapsamlı soruşturmaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:01
Çin, Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor — SAMR incelemesi genişliyor

Çin, Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmasında, şirketin düzenlemeleri ihlal ettiğini tespit ederek daha ileri inceleme yapılmasına karar verdi.

SAMR'ın ilk bulguları ve soruşturma gerekçesi

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden (SAMR) yapılan açıklamada, ilk incelemelerde Nvidia'nın İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Nvidia'nın devir işlemine verilen onayın şartlarına aykırı davrandığının vurgulandığı ve bu nedenle daha ileri soruşturma yürütüleceği belirtildi. SAMR, Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Aralık 2024'te soruşturma başlatmıştı.

Satın alma ve onay şartları

Nvidia, İsrailli ağ bağlantı ürünleri geliştiricisi Mellanox'u 2019'da 6,9 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çin makamları, Nvidia'nın grafik işlemci üniteleri (GPU) ile Mellanox'un yüksek hızlı ağ donanımları ve ilgili yazılımlarının "Çin pazarına adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde sunulması" kaydıyla Nisan 2020'de satışa onay vermişti.

Arka plan: ABD ile teknoloji gerilimi

Bu adım, Çin'in daha önce ABD'li hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmasının ardından geldi. Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nin yürüttüğü soruşturma sonucunda Micron'un kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklanmıştı.

Her iki soruşturma da, ABD'nin önceki Başkan Joe Biden döneminde çip ve bağlantılı teknoloji sektörlerinde Çin'e getirilen ihracat ve yatırım kısıtlamalarına karşılık olarak başlatıldı. Nvidia'ya yönelik soruşturma kararının, ABD'nin 12 Eylül'de aralarında çip sektöründe faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirket'e ihracat kontrolü getirmesinin ardından alınması dikkati çekti.

Önemli: SAMR'ın ileri soruşturmasının sonuçları ve olası yaptırımlar henüz açıklanmadı; süreç takip edilmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin Ekonomisinde Yavaşlama: Kötü Veriler Sonrası Ek Tedbir Beklentisi
2
Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları: Ocak-Ağustos Harcama 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira
3
Seranit, Bakü'deki 100 bin m² lojistikle Rusya ve Orta Asya pazarına açılıyor
4
Brent petrol 67,82 dolara geriledi — Piyasalar savaş ve vergilere odaklandı
5
İstanbul Serbest Piyasa: Dolar 40,8920 — Avro 47,8670
6
Merkezi Yönetim Bütçesi Temmuzda 23 Milyar 862 Milyon TL Açık Verdi
7
Genç Çiftçi Elif Erüst, Yenilebilir Menekşelerin Raf Ömrünü 30 Güne Çıkardı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü