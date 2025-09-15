Çin, Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor — SAMR incelemesi genişliyor

Çin, Nvidia hakkında anti-tekel soruşturmasını derinleştiriyor

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmasında, şirketin düzenlemeleri ihlal ettiğini tespit ederek daha ileri inceleme yapılmasına karar verdi.

SAMR'ın ilk bulguları ve soruşturma gerekçesi

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden (SAMR) yapılan açıklamada, ilk incelemelerde Nvidia'nın İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Nvidia'nın devir işlemine verilen onayın şartlarına aykırı davrandığının vurgulandığı ve bu nedenle daha ileri soruşturma yürütüleceği belirtildi. SAMR, Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Aralık 2024'te soruşturma başlatmıştı.

Satın alma ve onay şartları

Nvidia, İsrailli ağ bağlantı ürünleri geliştiricisi Mellanox'u 2019'da 6,9 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Çin makamları, Nvidia'nın grafik işlemci üniteleri (GPU) ile Mellanox'un yüksek hızlı ağ donanımları ve ilgili yazılımlarının "Çin pazarına adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde sunulması" kaydıyla Nisan 2020'de satışa onay vermişti.

Arka plan: ABD ile teknoloji gerilimi

Bu adım, Çin'in daha önce ABD'li hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmasının ardından geldi. Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nin yürüttüğü soruşturma sonucunda Micron'un kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklanmıştı.

Her iki soruşturma da, ABD'nin önceki Başkan Joe Biden döneminde çip ve bağlantılı teknoloji sektörlerinde Çin'e getirilen ihracat ve yatırım kısıtlamalarına karşılık olarak başlatıldı. Nvidia'ya yönelik soruşturma kararının, ABD'nin 12 Eylül'de aralarında çip sektöründe faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirket'e ihracat kontrolü getirmesinin ardından alınması dikkati çekti.

Önemli: SAMR'ın ileri soruşturmasının sonuçları ve olası yaptırımlar henüz açıklanmadı; süreç takip edilmeye devam ediyor.