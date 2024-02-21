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Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Bugün Citroen C3 modellerinin donanım seçeneklerini ve güncel satış fiyatlarını ele alacağız. İşte, Citroen C3'ün Şubat ayı satış fiyat listesi..

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:20
Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Citroën, yenilikçi tasarımıyla ve pratik özellikleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine toplayan yeni B segmenti hatchback C3'ü sunuyor. En büyük özelliği, hatchback olmasıyla birlikte yerden yüksekliği biraz daha yüksek olan, SUV'lara özgü duruşudur. Bu özellik hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu bir kullanıma olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda görsel açıdan güçlü etkisini gösteriyor.

Citroën C3 tasarımıyla da dikkat çekiyor. Markanın modern tasarımını yansıtan C3, zarif çizgileri ve dikkat çeken detaylarıyla kendi segmentinde olan diğer araçlardan net bir şekilde ayrışıyor. LED gündüz farları, geniş ön ızgarası ve aerodinamik yapı, bu şık hatchback'e sportif, modern bir görünüm kazandırıyor.

Citroen C3 fiyat listesi!

Citroen C3 fiyat listesi!

İçeride C3, 300 litrelik bagaj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu hacim günlük kullanıma yönelik eterli alan sağlamakta ve segment standartlarını karşılarken kullanıcıların ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Bu alan, arka koltukların katlanmasıyla daha da genişletilebilir, bu da büyük eşyaların taşınmasını kolaylaştırır.

Motorlar arasında temel konfigürasyonda 1.2 litrelik 83 beygir gücünde olan benzinli motor öne çıkıyor. Bu motor 5 vitesli manuel şanzımanla donatılmıştır ve ekonomik yakıt tüketimine sahiptir. Bu motor seçeneği, ideal performans ve yakıt ekonomisi dengesini sunarak C3'ü şehir içinde ve şehir dışında kullanım açısından uygun bir seçenek haline getiriyor.

Citroen C3 fiyat listesi!

Citroën C3, hem tasarımıyla hem de kullanışlı özellikleriyle B segmenti çerçevesinde farklı olmayı başarıyor. Yerden yüksekliği ona SUV benzeri bir his verirken, şık tasarımı ve ferah iç mekanı konforlu sürüş vaat ediyor. Bu özellikler Citroën C3'ü özellikle şehir hayatı için ideal kılıyor. Şimdi bu harika arabanın fiyatlandırma seçeneklerine daha yakından bakalım.

1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold; Satış Fiyatı: 872.800 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold; Satış Fiyatı: 981.500 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Shine; Satış Fiyatı: 1.034.300 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 ELLE; Satış Fiyatı: 1.065.400 TL

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