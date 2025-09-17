Clearstream, MKK Üyeliğini Tamamladı: 2025 Eylül'de Omnibus İşlemleri Başlıyor

Clearstream, MKK üyeliğini tamamladı. SPK onayıyla omnibus hesapla 2025 Eylül'den itibaren Devlet İç Borçlanma Senedi işlemleri yapılacak, yabancı yatırımcı erişimi genişleyecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:24
Clearstream, MKK Üyesi Oldu

Clearstream Banking S.A. (Clearstream), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliğini tamamladı. MKK'den yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg merkezli Clearstream'in MKK'ye "toplu (omnibus) hesap açma" talebine ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Omnibus Hesap ile Türkiye Piyasalarına Erişim

SPK onayı sayesinde Clearstream, Türk sermaye piyasalarında müşterileri adına yapacağı Devlet İç Borçlanma Senedi işlemlerini MKK sisteminde açacağı omnibus hesap üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu düzenlemeyle yabancı yatırımcılar, Türkiye sermaye piyasalarına daha geniş bir erişim elde edecek.

MKK'den Açıklama ve Yol Haritası

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, MKK'nin ilk Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu (YMSK) üyesi olarak 2020'de Euroclear Bank ve 2022'de ise Azerbaycan merkezi saklama kuruluşu Milli Depozit Merkezi ile hesap ilişkisi kurulduğunu anımsattı.

Arıkan, Clearstream üyeliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üyeliğinin tamamlanmasıyla birlikte kuruluşumuzun üçüncü YMSK üyesi olan Clearstream, 2025 Eylül itibarıyla omnibus hesap üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu gelişmeler ülkemiz sermaye piyasalarını uluslararası alanda daha da geliştirmek ve yabancı yatırımcıların piyasalarımıza girişini kolaylaştırmak açısından önemli. MKK olarak diğer YMSK'larla da bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Kazakistan merkezi saklama kuruluşu KCSD ile karşılıklı omnibus hesap açılması için çalışmalarımız sürüyor ve sona yaklaştık. İlerleyen dönemde yeni yabancı üyelerle ilişkilerimizi geliştirmeyi, böylece ülkemiz sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıların erişimini daha da genişletmeyi hedefliyoruz."

Clearstream Hakkında

Deutsche Börse Group bünyesinde faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşlarından (MSK) Clearstream, menkul kıymetlerin saklanması, takası ve varlık hizmetleri gibi post-trade işlemler konusunda küresel ölçekte hizmet sunan uluslararası saklama bankası olarak öne çıkıyor.

