Codexizmir: İzmir'de Bilişim İhracatı Hızlanıyor

Codexizmir ile İzmir'in bilişim ihracatında yeni dönemi

"Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi", İzmir Ticaret Odası, Teknopark İzmir, İzmir Bilimpark ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği iş birliğiyle başladı. T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje, İzmir Ticaret Odası üyesi 15 firma ile birlikte, kentteki bilişim şirketlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı ve ihracatlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Proje yapısı: Üç aşamalı yol haritası

Proje üç aşamada kurgulandı. İlk aşamada, uzman ve danışman ekipler proje kapsamındaki firmalarda incelemeler gerçekleştirdi; firmaların ihracat potansiyeli belirlendi, kümenin iş planı ve ihracat stratejisi oluşturularak raporlandı. İkinci aşamada katılımcı firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi; firmalar ilk olarak "Hizmet İhracatı Aşamaları ve KDV İşlemleri" konusunda eğitildi. Son aşamada ise ortak pazar araştırmaları, küme tanıtımı, yurtdışı fuar katılım ve ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri ile kurum/kuruluş ziyaretleri gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülecek.

Destek ve süre

Projenin kapsamı ve maliyeti hakkında bilgi veren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, düzenlenecek faaliyetlerin giderlerinin %75 oranında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından destekleneceğini ve projenin 36 ay süreceğini belirtti.

Özgener: "Bilişim sektörü stratejik önem taşıyor"

Özgener şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bakanlığımız verdiği bu destek ve duyduğu güven İzmir için çok önemli bir fırsat. Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde bilişim sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol üstleniyor. Yazılım, veri analitiği, yapay zekâ ve oyun teknolojileri gibi alanlarda sağlanan hizmetler, artık yalnızca iç pazara değil, dünya pazarlarına da açılan güçlü bir ihracat kalemi haline gelmiş durumda. Bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri de İzmir. Genç ve nitelikli iş gücü, güçlü üniversiteleri, yenilikçi girişim ekosistemi ve yüksek yaşam kalitesiyle İzmir, bilişim ihracatında Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri konumuna geliyor. İzmir’de faaliyet gösteren yazılım firmaları, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek nitelikte çözümler üretiyor. Özellikle sağlık teknolojileri, lojistik yazılımları, endüstri 4.0 uygulamaları, oyun geliştirme ve dijital hizmet ihracatında kent giderek daha fazla adını duyuruyor. Bilişim ihracatı, İzmir ekonomisine yalnızca döviz kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda yüksek katma değerli istihdam yaratıyor, genç girişimcilere küresel vizyon kazandırıyor. Şehrin dijital üretim gücü, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de doğrudan örtüşüyor" dedi.

İzmir’in hedef pazarları

Özgener, proje kapsamında hazırlanan İhtiyaç Analizi ve Stratejik Yol Haritası'nda sektörün hedef pazarlarının Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İngiltere, ABD, Katar, Azerbaycan, İspanya, İsviçre ve S. Arabistan olarak belirlendiğini vurguladı ve üyelerin uluslararası rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Baran: "En kritik kaldıraç"

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, "Bugün, ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın en kritik kaldıraçlarından biri yüksek teknoloji ihracatıdır. Bilişim sektöründe globalleşme artık bir tercih değil, küresel rekabette var olmanın zorunlu koşuludur. İzmir’in inovasyon üssü Teknopark İzmir olarak, bizler de İzmirimizin ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacak her projeye en güçlü desteği vermeyi görev biliyoruz." dedi. Baran, sözlerine devamla: "Codexizmir projesi kapsamında desteklenen 15 firmanın 5’inin doğrudan Teknopark İzmir ekosisteminden çıkması, bölgemizdeki teknoloji üretme potansiyelinin somut bir göstergesidir. Proje; firmalarımızın küresel arenada görünürlük kazanmasına, potansiyel yatırımcı ve müşterilere ulaşmasına, en önemlisi de markalaşmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Kayahan Dede: "İnovasyonu ihracata dönüştüreceğiz"

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, projenin teknoloji ekosistemi için önemini şöyle özetledi: "İzmir Bilimpark olarak, kentimizin bilişim sektöründeki ’ortak akıl’ anlayışını somut bir adıma dönüştüren bu güçlü iş birliğinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bünyemizde yer alan Ar-Ge ve yazılım firmalarının en temel hedefi, geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri ve yüksek katma değerli hizmetleri küresel pazarlara ulaştırmaktır. Codexizmir Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da değerli desteğiyle, firmalarımıza tam da bu noktada ihtiyaç duydukları eğitimi, mentorluğu ve uluslararası pazarlama fırsatlarını sunarak, onların ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu projenin, İzmir’in dijital üretim gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini artırarak, Türkiye’nin teknoloji ihracatı hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Dr. Faruk Güler: "Dijital ihracat hedefimize katkı"

YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "İzmir Ticaret Odası liderliğinde Teknopark İzmir, İzmir Bilimpark ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği olarak bir araya geldik. Bu proje, yerel yazılım ve bilişim firmalarının rekabet gücünü artırırken, Türkiye’nin dijital ihracat hedeflerine katkı sağlayacak. Hedefimiz, dijital ihracat kapasitesini artırmak ve yüksek katma değerli yazılım ürünlerini küresel pazarlara ulaştırmaktır. Projeler kapsamında, firmalara eğitim, mentorluk, finansal destek ile uluslararası pazarlara açılmaları desteklenecek."

Katılımcı yorumu: Proje önemli bir imkan

Proje katılımcısı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ferzan Yalkut, projenin sağladığı imkanlara dikkat çekerek, "Proje, firmalara özel ihtiyaç analizi çalışması, çok farklı disiplinlerde ihracata yönelik eğitimler düzenlenmesi ve yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile ihracatın gelişmesi için önemli bir imkan sunuyor. Bu anlamda proje katılımcılarının çok önemli bir ivme yakaladıklarını bizzat görüyoruz. Temennimiz kazanılan bilgi ve birikimle ihracatımızın süreklilik kazanması ve yükselen bir grafikte olması. Projeyi destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Codexizmir, İzmir'in genç iş gücü, üniversite ve girişimcilik ekosistemini küresel pazarlara taşıma hedefiyle, bölgenin bilişim ihracatında yeni bir sıçrama yakalamasını amaçlıyor.

"CODEXİZMİR BİLİŞİM İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ", İZMİR TİCARET ODASI, TEKNOPARK İZMİR, İZMİR BİLİMPARK VE YAZILIM VE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ KÜMELENME DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ İLE BAŞLADI.