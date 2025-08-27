COF'25 Başlıyor: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de

COF'25: Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 3-6 Eylül'de

Ankara Ticaret Odası (ATO) destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı (Capital of Fashion-COF'25), 3-6 Eylül tarihleri arasında ATO Congresium'da kapılarını açıyor.

Fuara Genel Bakış

Odadan yapılan açıklamaya göre, COF'25, ilgili meslek komiteleri ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğinde üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markaları ile 50 farklı ülkeden 500'ün üzerinde profesyonel alıcıyı bir araya getirecek.

Organizasyon süresince günlük 5 binin üzerinde sektör profesyoneli ağırlanması planlanıyor; bu da COF'25'i bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli bir buluşma noktası haline getiriyor.

Program ve Etkinlikler

Fuarda bire bir görüşmelerin yanı sıra paneller, konferanslar, defileler, workshoplar ve tematik sergiler yer alacak. Katılımcılar, sektörün farklı aktörleriyle doğrudan temas kurma ve işbirliği fırsatları yakalayacak.

Sürdürülebilirlik ve Yeni Teknolojiler

COF'25'te çevre dostu üretim modelleri, sürdürülebilir moda anlayışı ve yeni tekstil teknolojileri ön planda olacak. Fuar kapsamında geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanmış özel koleksiyonlar ile moda sektöründeki yenilikçi teknolojiler tanıtılacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, fuar ile Ankara'nın bu alandaki potansiyelini uluslararası alanda görünür kılmayı hedeflediklerini belirtti:

"Tekstil ve hazır giyim, istihdama, ekonomiye sağladığı katkıyla lokomotif sektörlerimizden biri durumunda. Ankara, gerek üretim, gerekse tasarım ve inovasyonla sektörde güçlü bir merkez. Tanıtım ve markalaşmayla Ankara'yı uluslararası moda endüstrisinin başat aktörlerinden biri durumuna getirebiliriz. Üçüncü kez gerçekleştirilecek bu fuar, moda sektöründeki tasarım ve üretim gücümüzü dünyaya tanıttığımız önemli bir platform haline geldi. COF'25 ile hazır giyim ve tekstildeki potansiyelimizi küresel moda sahnesine taşıyoruz."

COF'25, sektördeki profesyoneller ve uluslararası alıcılar için önemli temas ve ticaret fırsatları sunacak bir platform olarak öne çıkıyor.