COP29'da Türkiye'nin Adil Geçiş Projesi Tanıtıldı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yürütülen "Türkiye'de Adil Geçişin Teşvik Edilmesi" projesinin önemli bulgularını Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında paylaştı.

Adil Geçiş İçin Kritik Temeller

İPM, adil geçiş için evrensel olarak benimsenmiş olan "kimseyi arkada bırakmama" ilkesinin, Türkiye için politika geliştirilmesinde dikkate alınması gereken bir gereklilik olduğunu vurguladı. Proje, Türkiye'deki adil geçiş algısını yakından incelemeyi ve bu konuda bazı politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Proje bulgularına göre, kömürden çıkış sürecinin önemi ve adil geçiş süreçlerinde ulusal ve bölgesel koordinasyon gerekliliği öne çıkıyor. Bu bağlamda, yönetim ve katılım mekanizmalarının geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Sosyal Politikaların Rolü

İPM yetkilileri, dezavantajlı grupların sosyal politikalar aracılığıyla daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu grupların daha kırılgan hale gelmelerini engelleyecek önlemler alınmasının da gerekliliğini vurguladılar.

Ümit Şahin'in Görüşleri

Sabancı Üniversitesi İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, COP29 kapsamında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarına uzun yıllar önce başladığını anlatarak, 2053 net sıfır hedefinin zamanında ve önemli bir adım olduğunu ifade etti. Şahin, Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı'nda emisyonların 2038'de tepe noktasına ulaşacağını bildirdi.

Şahin, bunun geç bir hedef olduğunu düşündüğünü ancak Türkiye'nin yeni açıklanan yenilenebilir enerji ve iklim stratejilerinin ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035 yılına kadar dört kat artırmayı hedeflediğini belirtti.

Şahin, emisyon artışındaki temel sebebin enerji sektörü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kömürden çıkış politikasına acilen ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, İPM’nin önerdiği politikaların ve stratejilerin, Türkiye’nin iklim politikaları ile Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile olan ilişkisini de etkileyebileceği dikkat çekici bir gelişmedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.