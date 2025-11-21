Corendon Airlines Varşova–Heraklion Direkt Uçuşlarıyla 2026 Yazında Polonya Ağını Genişletiyor

Corendon Airlines, ITTF Warsaw Turizm Fuarı'nda açıkladığı Varşova–Heraklion direkt hattıyla 2026 yaz sezonunda Polonya pazarındaki ağını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:50
Corendon Airlines, ITTF Warsaw Turizm Fuarı kapsamında yaptığı duyuruda Varşova–Heraklion direkt uçuşlarını başlattığını açıkladı. Şirket, 2026 yaz sezonu için planlanan yeni hattın mevcut Katoviçe–Heraklion bağlantısını tamamlayarak Polonya pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

20–22 Kasım tarihleri arasında Varşova Kültür ve Bilim Sarayı'nda düzenlenen fuarda yapılan açıklamada, Girit’in başkenti Heraklion’un geniş plajları, tarihi dokusu ve güçlü konaklama kapasitesiyle Avrupa’nın öne çıkan turizm merkezlerinden biri olduğu vurgulandı.

Uçuş Detayları

Yeni hat kapsamında 25 Nisan–31 Ekim 2026 tarihleri arasında Varşova–Heraklion–Varşova seferleri gerçekleştirilecek. Seferlerin hem tur operatörleri üzerinden paket turlara hem de bireysel tatil seyahatlerine hizmet vereceği bildirildi.

Yönetici Açıklaması

Corendon Airlines Polonya Satış Müdürü Halina Strzyzewska, duyurudan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Bu hat, Yunanistan uçuş ağımızı önemli ölçüde güçlendiriyor. Özellikle Mayıs tatilini değerlendirmek isteyen yolcular için ideal bir seçenek sunuyor. Polonya bizim için stratejik bir pazar ve 2027 itibarıyla burada bir operasyon üssü kurmayı planlıyoruz".

Şirket yetkilileri, Varşova hattının Polonya’daki istikrarlı büyüme planlarının kritik bir ayağı olduğunu ve yeni hattın Polonya–Yunanistan turizm pazarındaki rekabeti artırmasının beklendiğini belirtti.

