Çoruh EDAŞ: Rize ve Trabzon Kış Festivallerinde Kesintisiz Enerji Sağladı

Çoruh EDAŞ, Rize ve Trabzon'daki Ayder ve Uzungöl kış festivallerinde kapsamlı bakım, jeneratör tedbiri ve 24 saat nöbetle kesintisiz enerji sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:38
Çoruh EDAŞ: Rize ve Trabzon Kış Festivallerinde Kesintisiz Enerji Sağladı

Çoruh EDAŞ sahada: Rize ve Trabzon kış festivallerinde enerji güvenliği

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), Rize ve Trabzon illerinde düzenlenen ve katılımcı sayısının yüksek olduğu kış festivallerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için ekipleriyle sahada görev yaptı.

Uzungöl 1. Kış Festivali — 23-24-25 Ocak 2026

23-24-25 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Uzungöl 1. Kış Festivali öncesinde, Çoruh EDAŞ ekipleri Uzungöl elektrik dağıtım şebekesinde kapsamlı bakım ve kontroller gerçekleştirdi. Festival alanındaki aydınlatma onarımları tamamlanırken, olası olumsuz hava koşullarına karşı bölgeye jeneratör nakilleri yapılarak enerji arz güvenliği güçlendirildi.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde oluşabilecek aşırı yük riskine karşı ekipler alarma geçirilmiş; festival alanında görev yapan ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutarak olası arızalara anında müdahale için hazır bulundu. Festival süresince elektrik kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

18’incisi düzenlenen Ayder Kardan Adam Kış Festivali

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Ayder Kardan Adam Kış Festivali kapsamında da Çoruh EDAŞ ekipleri tüm önlemleri alarak etkinlik boyunca sahada yer aldı. Teknik destek çalışmalarının yanı sıra ekipler, festival kapsamındaki etkinliklere katıldı; düzenlenen halat çekme yarışmasında Çoruh EDAŞ ekibi birincilik kupasının sahibi oldu.

Hizmet verdiği bölgelerde enerji dağıtım hizmetini başarıyla sürdürdüğünü açıklayan şirket, sosyal yaşamın kesintisiz ve güvenli şekilde devam etmesi için her koşulda sorumluluk aldığını duyurdu.

