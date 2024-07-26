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CrowdStrike: Yazılım Sorunundan Etkilenen Windows Sistemlerinin %97'si Tekrar Çevrim İçi

Siber güvenlik firması CrowdStrike, yazılım sorunundan etkilenen Windows sistemlerinin %97'sinden fazlasının çevrim içi olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:48
CrowdStrike: Yazılım Sorunundan Etkilenen Windows Sistemlerinin %97'si Tekrar Çevrim İçi

CrowdStrike'ın Yeni Açıklamaları

Siber güvenlik firması CrowdStrike, geçtiğimiz hafta yaşanan küresel yazılım sorunuyla ilgili önemli bir güncelleme paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu problemlerden etkilenen Windows sistemlerinin %97'sinden fazlası yeniden çevrim içi duruma getirildi.

Problemin Sebepleri

Açıklamalarda, CrowdStrike'ın içerik güncellemelerinde yaşanan bir aksaklığın çok sayıda işletmenin sistemlerini etkilediği ifade edildi. Haftalık analizler sonucunda, bu sorun öncesine oranla Windows sistemlerinin büyük bir kısmının çevrim içi hale geldiği belirtildi. Kalan sistemlerin tekrar çevrim içi olması için ekiplerin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Önemli Bilgiler:

Şirketin önceki açıklamalarında, güncellemeleri hatalara karşı kontrol eden kalite kontrol aracındaki bir hata nedeniyle kusurlu güncellemenin yayımlandığı belirtilmişti. İlgili ifadelere göre, "İçerik doğrulayıcıda yaşanan bir hata, sorunlu içerik verilerini içeren şablon örneklerinin doğrulamayı geçmesine sebep oldu."

Etki Alanı ve Son Gelişmeler

CrowdStrike, Microsoft'a siber güvenlik hizmetleri sunmaktadır ve bu yaşanan sorun, Microsoft işletim sistemiyle CrowdStrike güncellemesi arasındaki bir kopukluktan kaynaklanmıştır. Sonuç olarak, birçok sektörde bu yazılım problemi, geçen hafta itibarıyla ciddi sorunlara yol açmıştır. Microsoft da bu küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğini açıklamıştır.

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