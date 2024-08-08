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Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos'ta Açılıyor

Çukurova'nın yeni havalimanı, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:52
Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos'ta Açılıyor

Çukurova'nın Yeni Havalimanı 10 Ağustos'ta Hizmete Girecek

Türkiye, 58. havalimanına Kavuşmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını duyurdu. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, "Havalimanı, başta Mersin ve Adana olmak üzere Osmaniye ve Niğde’ye yakınlığı ile buradaki 5 milyonun üzerindeki vatandaşımıza hizmet verecek" dedi.

Gökyüzüne Açılan Yeni Kapı

Ulaşım projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2023 sonuna kadar Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki yolculuğunu hızlandırarak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, tamamlanan projeler arasında "gökyüzüne açılan 58. kapı" olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, hava yolu taşımacılığıyla ilgili yaptığı incelemelerde, bu yılın ilk 7 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyona ulaştığını belirtti.

Bölgeye ve Ülkeye Kattığı Değer

Çukurova Uluslararası Havalimanı, yılda 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 110 bin metrekare alanı ve 3 bin 500 metrelik pisti ile en büyük uçakların iniş yapabileceği bir projeyi gerçekleştirecek. Uraloğlu, ayrıca bu havalimanının bölge ve ülke genelinde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını da ekledi.

Uraloğlu, Çukurova'nın eşsiz narenciye motifleri ile tasarlanan havalimanının mimarisi ve bölgesel kültürü yansıtan özellikleri ile bölgeye yakışan bir eser olduğunu belirtti.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete...

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete açılacak.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete...

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete açılacak.

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete...

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 58. havalimanı olarak hizmete açılacak.

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