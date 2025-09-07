Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasında direkt uçuşlar başladı
Fly Cham'in ilk seferi Tarsus Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı
Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı.
Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Fly Cham Havayolları'na ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Direkt uçuşların başladığı ilk sefer için havalimanında bir tören düzenlendi. Suriye'den gelen uçak, pistte gerçekleştirilen "su takı" gösterisi ile karşılandı.
Uçağın kabin ekibine ve yetkililere çiçek takdim edildi, törende yetkililer ve görevli personel hazır bulundu.
Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasında seferlerin salı ve cumartesi günleri düzenleneceği bildirildi.
Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı. Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.