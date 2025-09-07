DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasındaki direkt seferler başladı; Fly Cham'in ilk uçuşu törenle karşılandı. Seferler salı ve cumartesi düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:28
Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasında direkt uçuşlar başladı

Fly Cham'in ilk seferi Tarsus Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı.

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Fly Cham Havayolları'na ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Direkt uçuşların başladığı ilk sefer için havalimanında bir tören düzenlendi. Suriye'den gelen uçak, pistte gerçekleştirilen "su takı" gösterisi ile karşılandı.

Uçağın kabin ekibine ve yetkililere çiçek takdim edildi, törende yetkililer ve görevli personel hazır bulundu.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasında seferlerin salı ve cumartesi günleri düzenleneceği bildirildi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri...

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı. Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomotiv Endüstrisi Ağustosta 2,7 Milyar Dolarla İhracatın Lideri
2
Hatay'da Zirai Don Tarım Alanlarını Vurdu!
3
Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi
4
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
5
Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam Arasında Direkt Uçuşlar Başladı
6
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 432 lira 82 kuruş
7
Çin döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara yükseldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı