Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle, emekliler için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan talimatla birlikte, 16 milyondan fazla emekliye ek ödemelerin yolda olduğu duyuruldu. Bu destekle, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Kamu bankaları, emeklilere minimum 5 bin TL tutarında ek ödeme yapacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin SGK'dan aldıkları maaşlarının ardından gerçekleştirilecek. Ayrıca, özel bankalar da günlük olarak emekli promosyon ödemelerini güncellemekte ve en az 6 bin 250 TL gibi bir destek sunmaktadır.

Bankaların sağladığı emekli promosyonlarına dair detaylar da ortaya çıktı. Fibabanka, emekli maaşlarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunarken, İş Bankası 6 bin 250 TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapmaktadır. Garanti BBVA, emeklilere 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında destek sağlarken, Denizbank ise 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemektedir. ING Bank ise emeklilere 6 bin 250 TL ile 18 bin TL arasında destek sunmaktadır.





Ancak, en yüksek emekli promosyonu ödemesini sunan banka Yapı Kredi Bankası olarak öne çıkmaktadır. Yapı Kredi Bankası, müşterilerinin maaşlarına göre ödeme yapmakta ve ek olarak 3 bin TL de ödül sunmaktadır. Bu kapsamda;

9 bin 999 TL’ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 6 bin 250 TL,

10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasındaki maaşlar için 10 bin TL,

15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alan emeklilere 12 bin 500 TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunulmaktadır.

Ayrıca, tüm emeklilere belirli koşullar dahilinde ekstra 3 bin TL de verilmektedir.

Bu desteklerle, emeklilerin maddi sıkıntılarına çözüm sunulması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Emekliler, bankaların sunduğu fırsatları değerlendirerek ekonomik anlamda rahat bir nefes alacaklardır.