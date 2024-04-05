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Cumhurbaşkanı son dakika zam tarihi verdi! Emeklilerin tansiyonu yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam oranlarını belirledi. 2024 yılının Ocak ayında enflasyon farkına göre maaş zamları yeniden düzenlendi. Başlangıçta yüzde 37,57 olarak açıklanan zam oranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kararla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarında önemli bir artışla karşılaşacaklar. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 23:37
Cumhurbaşkanı son dakika zam tarihi verdi! Emeklilerin tansiyonu yükselecek

2024 yılı ocak ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönemeç oldu. Enflasyon farkına göre belirlenen maaş zamları, başlangıçta yüzde 37,57 olarak duyurulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu orana yüzde 11,68 ilave artış yapılarak yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kararla birlikte, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak.

Ayrıca, tüm emeklilerin faydalanacağı bir diğer önemli adım da en düşük emekli maaşının 10 bin Türk Lirası olarak belirlenmesi oldu. Bu kararın ardında, Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşların artırılması yatıyor. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin Türk Lirası'na çıkarıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili olarak verdiği tarihle de dikkatleri üzerine çekti. Zam sinyali veren Erdoğan, emekli maaşlarındaki artışın yanı sıra memur emeklilerini de yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE SÜRPRİZ ZAM HABERİ!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE SÜRPRİZ ZAM HABERİ!

Emeklilerin dikkatle beklediği zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Seçim mitingleri sırasında emekliye promosyon ve ikramiye ödemelerinde zam açıklaması yaparak gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de emekli maaşlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığına dikkat çeken Erdoğan, 16 milyon emekliye 5'er bin Türk Lirası ödeme yapıldığını belirtti ve promosyonların 8-12 bin Türk Lirası aralığına yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, emekli maaşlarının temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini ifade ederek, düzenlemelerin tamamlandığını ve ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguladı. Enflasyonun ikinci yarıda düşüşe geçeceği öngörüsünde bulunan Cumhurbaşkanı, çalışanlar ve emeklilerin refah seviyelerini artırmaya yönelik adımların atılacağını belirtti.

Haziran ayı için zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları emekliler arasında büyük ilgi uyandırdı. Şu an için net bir zam oranına dair açıklama olmamakla birlikte, emeklilerin beklentileri ve talepleri üzerinde odaklanılacak gibi görünüyor.

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